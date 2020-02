Koninklijke Kiekjes: de mooiste foto's van prinses Beatrix en prins Claus

In Koninklijke Kiekjes laten we elke week een nog nooit eerder vertoonde foto uit de koninklijke archieven zien. Van babyfoto’s van de koning tot verliefde kiekjes uit de jeugdjaren van prinses Beatrix; het levert een schat aan nostalgie en prachtige plaatjes op. Royaltyvlogger Anne-Flore Muller vertelt het verhaal bij de foto.

Deze week vieren we de liefde met de mooiste kiekjes van prins Claus en prinses Beatrix.

Verloving

Prinses Beatrix maakte op 28 juni 1965 via de radio bekend dat ze verloofd was met de Duitse diplomaat Claus von Amsberg. Voordat de twee met elkaar konden trouwen, moest er wegens de nationaliteit van Claus toestemming worden gevraagd aan de regering. In het najaar van 1965 nam de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer de toestemmingswet voor het huwelijk aan.

Huwelijk

Op 10 maart 1966 stapten prinses Beatrix en prins Claus in het huwelijksbootje. Het paar nam hun intrek in kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, waar ze met hun kinderen Willem-Alexander, Friso en Constantijn woonden tot zij in 1981 verhuisden naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Na een gelukkig huwelijk overleed prins Claus op 6 oktober 2002. Hij werd 76 jaar.

Januari 1969

Maart 1970. Prinses Beatrix opent in Utrecht het Beatrixgebouw, een nieuwe expositieruimte van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, geopend. Prins Claus was daarbij aanwezig

Juli 1985. Één dag voor het vertrek naar Porto Ercole wordt in Den Haag in de tuin van paleis Huis ten Bosch een fotosessie gehouden met de drie zonen van prinses Beatrix en prins Claus.

Februari 1970. Prinses Beatrix en prins Claus met hun 3 zonen op kasteel Drakensteyn.

Bron: Blauw Bloed. Beeld: ANP