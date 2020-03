Koninklijke Kiekjes: een jonge prinses Beatrix met haar gezin

In Koninklijke Kiekjes laten we elke week een nog nooit eerder vertoonde foto uit de koninklijke archieven zien. Van babyfoto’s van de koning tot verliefde kiekjes uit de jeugdjaren van prinses Beatrix; het levert een schat aan nostalgie en prachtige plaatjes op. Royaltyvlogger Anne-Flore Muller vertelt het verhaal bij de foto.

Ditmaal: een jonge prinses Beatrix met Claus en hun 3 zoons in de paleistuin.

Gelukkig gezin

Op 10 maart 1966 stapten prinses Beatrix en prins Claus in het huwelijksbootje. Het paar nam hun intrek in kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, waar ze met hun kinderen Willem-Alexander, Friso en Constantijn woonden tot zij in 1981 verhuisden naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Na een gelukkig huwelijk overleed prins Claus op 6 oktober 2002. Hij werd 76 jaar.

Fotosessie

Onderstaande foto’s werden genomen tijdens een officiële fotosessie in de tuin van Paleis Huis ten Bosch, in 1992. Op de foto’s zie je het gelukkige gezin stralend in de camera lachen. Van links naar rechts: prins Friso, prins Claus, koningin Beatrix, kroonprins Willem-Alexander en prins Constantijn.

Bron en beeld: ANP