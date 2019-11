Koninklijke kiekjes: jonge koning Willem-Alexander 'doopt' Boeing 747

In Koninklijke Kiekjes laten we elke week een nog nooit eerder vertoonde foto uit de Koninklijke archieven zien. Van babyfoto’s van de koning tot verliefde kiekjes uit de jeugdjaren van prinses Beatrix; het levert een schat aan nostalgie en prachtige plaatjes op. Royalty-vlogger Anne-Flore Muller vertelt het verhaal bij de foto.

Deze week: een jonge koning Willem-Alexander doopt de eerste Boeing 747 van vliegtuigmaatschappij MartinAir.

Vliegbrevet

Koning Willem-Alexander is dol op vliegen, net als zijn grootvader prins Bernhard was. Bernhard behaalde nooit zijn vliegbrevet, maar was ondanks dat toch 50 jaar piloot. Daarvoor werd hij ook geëerd. Willem-Alexander behaalde wél zijn vliegbrevet. Hij vloog 21 jaar als co-piloot bij KLM met de Fokker 70, maar liet zich in 2017 omscholen zodat hij ook de Boeing 737 kan besturen.

Prins van Oranje

De koninklijke familie had goede banden met Martin Schreuder van MartinAir, waardoor veel vliegtuigen van de MartinAir-vloot vernoemd werden naar de prinsen van het Nederlands koninklijk huis. Zo ook de eerste Boeing 747 200-C van de betreffende vliegtuigmaatschappij. Dit vliegtuig kreeg de naam ‘Prins van Oranje’.

Doop Boeing 747

Op onderstaande foto uit 1987 is te zien dat een jonge koning Willem-Alexander (destijds nog prins) de eerste Boeing 747 van MartinAir feestelijk ‘doopt’. Op Schiphol giet de destijds 20-jarige Willem-Alexander op 1 januari van dat jaar champagne over de buitenkant van het vliegtuig, om op die manier de eerste Boeing van de vliegtuigmaatschappij in te luiden. Wat een menneke nog, hè.

Bron: ANP, NOS, Blauw bloed. Beeld: ANP