In Koninklijke Kiekjes laten we elke week een nog nooit eerder vertoonde foto uit de koninklijke archieven zien. Van babyfoto’s van de koning tot verliefde kiekjes uit de jeugdjaren van prinses Beatrix of een koninklijke Kerst: het levert een schat aan nostalgie en prachtige plaatjes op. Royaltyvlogger Anne-Flore Muller vertelt het verhaal bij de foto.

Deze week: koninklijke kerst door de jaren heen.

Geen camera’s

Anno 2019 zijn er geen camera’s meer toegestaan tijdens de kerstviering in het koningshuis. Daarom weten we niet precies hoe de kersttafel van koning Willem-Alexander en koningin Máxima er nu uit ziet. Vroeger werd de Kerst in het paleis echter wél vastgelegd. In de koninklijke fotoarchieven troffen we dan ook prachtige foto’s van de viering aan.

Traditie

Op de foto’s zien we een jonge prinses Beatrix met prins Claus en hun kinderen Willem-Alexander, Friso en Constantijn Kerst vieren in het paleis op de Dam. Traditioneel werd op deze dag het personeel bediend door de leden van de Koninklijke familie. Ook de familieleden van het personeel waren welkom.

Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet delen de kerstgeschenken uit.

Tijdens de traditionele kerstviering deelt prinses Beatrix eten uit.

Prinses Beatrix en Prins Bernhard tijdens het kerstfeest.

Een kleine koning Willem-Alexander helpt prinses Beatrix.

Koningin Juliana, Prins Bernhard, prinses Beatrix en prins Claus schenken chocolademelk en delen kerstpakketten uit.

Bron: ANP. Beeld: ANP