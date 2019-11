Koninklijke kiekjes: de koninklijke viervoeters door de jaren heen

In Koninklijke Kiekjes laten we elke week een nog nooit eerder vertoonde foto uit de koninklijke archieven zien. Van babyfoto’s van de koning tot verliefde kiekjes uit de jeugdjaren van prinses Beatrix: het levert een schat aan nostalgie en prachtige plaatjes op. Royaltyvlogger Anne-Flore Muller vertelt het verhaal bij de foto.

Ditmaal: de koninklijke viervoeters van het koningshuis door de jaren heen.

Advertentie

Huisdieren

De koninklijke familie heeft door de jaren heen al heel wat verschillende huisdieren gehad. Alle leden van het Nederlandse koningshuis zijn dan ook ware dierenliefhebbers te noemen. Maar hun liefde voor hónden is oneindig. Dat blijkt wanneer we ons buigen over de koninklijke huisdieren; er blijken voornamelijk erg veel koninklijke viervoeters in de familie te zijn geweest.

Viervoeters

Momenteel hebben koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsesjes ook een hond; de Engelse labrador Nala. Het hondje kreeg in 2018 puppy’s, waar er slechts één van in de koninklijke familie bleef. Door de geschiedenis heen zijn er echter niet alleen labradors in de familie geweest, zoals op onderstaande geschiedenisfoto’s te zien is. Libelle verzamelde de mooiste kiekjes!

Een jonge en immer stijlvolle prinses Beatrix.

Een jonge Willem Alexander.

De kinderen van prinses Margriet en Pieter, Maurits en Bernhard, spelen met hun hond in de tuin, tijdens een vakantie op Schiermonnikoog.

Een jonge prins Claus in een ouderwetse Alfa.

11 juli 1967. Prinses Beatrix en prins Claus, met een 4 maanden oude koning Willem-Alexander in de tuin van kasteel Drakensteyn.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: ANP, Harpers Bazaar. Beeld: ANP