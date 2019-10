Koninklijke kiekjes: Prinses Beatrix en prins Claus stralend middelpunt op persbal

In Koninklijke Kiekjes laten we elke week een nog nooit eerder vertoonde foto uit de koninklijke archieven zien. Van babyfoto’s van de koning tot verliefde kiekjes uit de jeugdjaren van prinses Beatrix; het levert een schat aan nostalgie en prachtige plaatjes op. Royalty-vlogger Anne-Flore Muller vertelt het verhaal bij de foto.

Ditmaal: een dansende prinses Beatrix en prins Claus in het Hilton Hotel te Amsterdam.

Werkbezoeken

Prinses Beatrix en prins Claus gaven vroeger, net als koning Willem-Alexander en koningin Máxima nu, geregeld publieke optredens. Soms was het meer werk en soms was het haast meer vertier te noemen. Dat laatste was het geval in 1973, wat op deze goed foto te zien is.

Persbal

De destijds 35-jarige Beatrix en de 47-jarige Claus waren eregasten op het internationale persbal in 1973. Het feest werd in het Amsterdamse Hilton Hotel gehouden. Er maakten maar liefst 700 gasten hun opwachting. Onder de genodigden waren veel journalisten, maar ook ambassadeurs, parlementariërs en leden van de demissionaire regering.

Stralend middelpunt

Er werd naar hartelust gedanst door alle genodigden. Liesbeth List en het trio Louis van Dijk behoorden tot de optredende artiesten tijdens het glamoreuze persbal. Prins Claus en prinses Beatrix stalen de show en werden dan ook het stralende middelpunt van het bal genoemd.

