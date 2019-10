Koninklijke Kiekjes: prinses Beatrix op staatsbezoek in Finland

In Koninklijke Kiekjes laten we elke week een nog nooit eerder vertoonde foto uit de koninklijke archieven zien. Van babyfoto’s van de koning tot verliefde kiekjes uit de jeugdjaren van prinses Beatrix: het levert een schat aan nostalgie en prachtige plaatjes op. Royaltyvlogger Anne-Flore Muller vertelt het verhaal bij de foto.

Deze week: prinses Beatrix op staatsbezoek in Helsinki, Finland.

Staatsbezoek

Het was het jaar 1995. Prinses Beatrix was destijds 55 jaar oud en dus al moeder van haar 3 zoons: de huidige koning Willem-Alexander, wijlen prins Friso en prins Constantijn. Dat jaar deed de prinses, die destijds nog koningin van Nederland was, van 1 tot 3 juni Finland aan voor een staatsbezoek.

Juliana

Haar moeder Juliana ging Beatrix 21 jaar eerder voor. Juliana bracht in het jaar 1974, op 5 september een bezoekje aan het Lap-museum in Lapland en werd daarbij vergezeld door de toentertijd Finse president Kekkonen. Zoals op bovenstaande foto te zien was het weer toen aanzienlijk minder.

Helsinki

Beatrix stapte alleen in het vliegtuig, haar man prins Claus stond ditmaal niet aan haar zijde. Tijdens dit werkbezoek bezocht prinses Beatrix onder andere president Martti Ahtisaari van Finland. Ook maakte ze haar opwachting bij de Universiteit van Kunst en Design in de Finse hoofdstad Helsinki.

In 1995 reisde prinses Beatrix ook nog af naar andere landen voor werkbezoeken. Ze zette in 1995 namelijk ook nog voet in Israël en Indonesië.

