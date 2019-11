Koninklijke Kiekjes: de mooiste foto's van onze jonge 'prinses glimlach'

In Koninklijke Kiekjes laten we elke week een nog nooit eerder vertoonde foto uit de koninklijke archieven zien. Van babyfoto’s van de koning tot verliefde kiekjes uit de jeugdjaren van prinses Beatrix: het levert een schat aan nostalgie en prachtige plaatjes op. Royaltyvlogger Anne-Flore Muller vertelt het verhaal bij de foto.

Deze week: de mooiste kiekjes van prinses Beatrix, oftewel ‘prinses glimlach’, door de jaren.

Gelukkige vrouw

De naam Beatrix betekent ‘gelukkige vrouw’. Deze naam gaven prinses Juliana en prins Bernhard de moeder van koning Willem-Alexander, prins Friso en prins Constantijn, in de hoop dat het een voorteken voor haar leven zou zijn. Haar roepnaam werd ‘Trix’.

Prinses glimlach

In de loop van haar leven kreeg prinses Beatrix echter nóg een bijzondere bijnaam. Tijdens haar eerste staatsbezoek in Suriname glimlachte prinses Beatrix ontzettend veel. Op iedere foto die er van haar gemaakt werd, lachte ze breed de camera in. Dit viel de persfotografen zo op, dat ze door hen vanaf dat punt toepasselijk ‘prinses glimlach’ werd genoemd.

Wil je graag nog meer weten over de bijzondere bijnaam van prinses Beatrix? Dan kun je hieronder de video van Libelle’s Anne-Flore bekijken.

Bron: ANP. Beeld: ANP