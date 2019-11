Koninklijke kiekjes: stijlvol en goedgemutst de regen in

In Koninklijke Kiekjes laten we elke week een nog nooit eerder vertoonde foto uit de koninklijke archieven zien. Van babyfoto’s van de koning tot verliefde kiekjes uit de jeugdjaren van prinses Beatrix; het levert een schat aan nostalgie en prachtige plaatjes op. Royaltyvlogger Anne-Flore Muller vertelt het verhaal bij de foto.

Ditmaal zien we hoe de leden van het koningshuis stijlvol en goedgemutst de regen trotseren.

Regen trotseren

In Nederland regent het ontzettend vaak, dat is sinds de jonge jaren van prinses Beatrix niet veranderd. Maar een druilerige dag heeft de leden van het Nederlandse koningshuis nooit tegengehouden. Weer of geen weer; de plicht riep altijd. Dat bewijzen onderstaande foto’s uit het koninklijk fotoarchief.

12 juli 1980. Prinses Margriet, mr. Pieter van Vollenhoven en drie zoons Prins Pieter-Christiaan, Prins Floris en Prins Bernhard. poseren in de regen in Thumersbach, Oostenrijk.

1979. Zelfs in de stromende regen doet prinses Beatrix haar bijnaam ‘prinses Glimlach’ nog eer aan.

25 juni 1982. Prins Claus houdt een paraplu op voor destijds nog koningin Beatrix bij hun aankomst in Grand Rapids, Michigan.

18 september 1962. Koningin Juliana komt de trappen van Paleis Huis ten Bosch droog af dankzij de paraplu die een behulpzame lakei voor haar ophoudt. De koningin en prins Bernhard nemen deel aan de traditionele rijtoer door Den Haag op Prinsjesdag.

30 april 1973. Het zonnetje schijnt niet altijd. Prinses Beatrix spoedt zich naar boven, enigszins beschermd tegen de regen door de grote paraplu. Het bordes van paleis Soestdijk ligt bezaaid met bloemen.

Bron: Blauwbloed. Beeld: ANP