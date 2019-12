In Koninklijke Kiekjes laten we elke week een nog nooit eerder vertoonde foto uit de koninklijke archieven zien. Van babyfoto’s van de koning tot verliefde kiekjes uit de jeugdjaren van prinses Beatrix: het levert een schat aan nostalgie en prachtige plaatjes op. Royaltyvlogger Anne-Flore Muller vertelt het verhaal bij de foto.

Deze week in Koninklijke Kiekjes: de 1e verjaardag van koning Willem-Alexander.

Mijlpaal

Prinses Amalia viert op 7 december alweer haar 16e verjaardag. Een mijlpaal binnen het koningshuis en een bijzondere en memorabele dag voor haar én haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Vandaag blikken we daarom terug op een andere mijlpaal binnen het Nederlandse koningshuis.

1e verjaardag koning Willem-Alexander

Dat doen we met foto’s van de 1e verjaardag van koning Willem-Alexander. De foto’s zijn gemaakt op kasteel Drakensteyn, waar prinses Beatrix en prins Claus woonden van 1963 tot 1981. Het kiekje werd gemaakt op 27 april 1968, de dag die we tegenwoordig kennen als Koningsdag. Prinses Beatrix was op onderstaande beelden 30 jaar, en haar man Claus 42 jaar.

