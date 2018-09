Wauw: koninklijke onderscheiding voor Simone Kleinsma

Voor haar betekenis voor de Nederlandse toneel-, musical- en televisiewereld is musicalster en actrice Simone Kleinsma vandaag benoemd tot ‘officier in de Orde van Oranje-Nassau’.

Simone was totaal overdonderd toen ze vandaag na afloop van de jubileumvoorstelling van de musical Was getekend, Annie M.G. Schmidt een lintje kreeg opgesteld.

Dik verdiend

Al veertig jaar heeft Simone veel voor de Nederlandse toneel-, musical- en televisiewereld betekent. “Zij weet met haar intense rolvertolking het publiek te raken. Er is veel waardering voor haar professionaliteit en de manier waarop zij jonge acteurs begeleidt”, legt de Blaricumse burgemeester Joan de Zwart-Bloch uit. Aangezien ze ook voor verschillende goede doelen heeft gewerkt, vindt de burgemeester dat Simone de koninklijke onderscheiding ‘dik verdiend’ heeft.

Bijzondere band

Joop van den Ende was ook aanwezig en vertelde in zijn speech dat Simone een droom is voor iedere theater- of televisieproducent. “Zij is een unieke persoonlijkheid die zowel in het theater als op televisie, in zeer uiteenlopende rollen, bewondering weet af te dwingen. Ze eist veel van zichzelf maar weet ook een bijzondere band te scheppen met haar publiek. Zij raakt mensen en daarom is deze koninklijke onderscheiding haar van harte gegund.”

Debuut

Simone heeft in tientallen musicals en theaterstukken gespeeld en vertolkt op dit moment de hoofdrol in Was getekend, Annie M.G. Schmidt. Ze maakte haar toneeldebuut in One Flew Over The Cuckoo’s Nest en produceerde ook drie succesvolle soloprogramma’s. Op televisie is de actrice vooral bekend geworden van haar rol in Kees & Co. Onlangs werd bekend deze komedieserie terugkeert op televisie.

Trots

Op Instagram feliciteert onder andere Angela Groothuizen Simone met haar lintje. Ook Leco van Zadelhoff laat weten hartstikke trots te zijn op de musicalster. “Zooooo trots op haar. Officier in de orde van Oranje-Nassau”, schrijft hij bij de prachtige foto van Simone waarop haar lintje duidelijk te zien is.

Bron & beeld: ANP.