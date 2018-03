Wauw: héél bijzondere koninklijke gast bij de nieuwe film van Barry Atsma

Wie spotten we dáár op de rode loper van het DeLaMar theater in Amsterdam? Het blijkt niemand minder dan prinses Beatrix.

Vanavond vindt daar de première plaats van de nieuwe film Bankier van het Verzet, waar onder andere Barry Atsma de sterren van de hemel speelt. Libelle TV was hier natuurlijk bij en inééns zien we daar een wel heel bekend lid van het koninklijk huis voorbij komen. Het is prinses Beatrix! Ze is aanwezig om de cast van Bankier van het Verzet te ontmoeten. Een ongelooflijk leuke en bijzondere verrassing, want: we zien Beatrix niet vaak op de rode loper.

Zo’n 3 jaar geleden, in 2015, zagen we haar wél bij de jubileumavond van cabaretier Paul van Vliet in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Over Bankier van het Verzet

Bankier van het Verzet is een film van filmmaatschappij Dutch FilmWorks. De film gaat over de grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis en speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Bankier Walraven van Hall (Barry Atsma) sluist onder het oog van de bezetters tientallen miljoenen guldens uit de Nederlandsche Bank weg om het verzet financieel te ondersteunen.

Kijk maar even mee:

