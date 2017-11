'Koninklijke aankondiging' zorgt voor ophef onder Britse media

De Britse voorpagina’s liegen er niet om vanochtend: prins Harry en Meghan Markle zouden heel snel hun verloving bekend gaan maken. Die geruchten zijn er natuurlijk al langer, maar nu wijzen gebeurtenissen erop dat het écht bijna zover is.

Verschillende Britse media melden namelijk dat de BBC is ingelicht over een ‘koninklijke aankondiging’. Dat kan natuurlijk iets te maken hebben met de zwangerschap van Kate, maar meer mensen zijn er van overtuigd dat deze aankondiging alles met de verloving van Harry en Meghan te maken hebben. Ook wedkantoren hebben alle weddenschappen rondom de verloving stilgelegd.

Verhuizen

Eerder deze week werd ook al geschreven dat Meghan aan het inpakken is om ook echt te verhuizen naar Engeland. Ze zou zelfs niet alleen gaan, maar ook haar honden mee willen nemen. Ook met haar rol in de bekende serie ‘Suits’ zou ze gestopt zijn. Al deze recente gebeurtenissen zouden wijzen op een toekomstige verloving van het stel dat nu anderhalf jaar samen is.

Bron: AD.nl. Beeld: Brunopress.