‘Kopen zonder kijken’-blog: de grote ‘Kopen zonder kijken’-bingo, deel 1

Libelle’s Eva is net verhuisd en naarstig op zoek naar wooninspiratie. Ze slaat dan ook geen aflevering van Kopen zonder kijken over. Maar er valt haar meer op dan alleen de huizen en het interieur. Iedere dinsdag schrijft ze daarover. Deze week: de grote Kopen zonder kijken-bingo.

Ik zal maar met de deur in huis vallen (een huis mét douchekast welteverstaan): ik heb een idee voor de makers van Kopen zonder kijken. Bij dezen wil ik opperen dat er een nieuwe naam voor het programma komt. Ik zat eraan te denken om het om te dopen tot iets van We zijn zwanger en hebben veel te hoge eisen dus vind alsjeblieft een huis voor ons. Of: Jaren 30-woning gezocht in het centrum van een hyperpopulaire stad maar dan voor heel weinig geld. Of: Voor een huis met zwarte aluminium puien en een visgraatvloer moet je bij Alex en Bob zijn. Want eerlijk: iedereen zoekt hetzelfde. En om de afleveringen toch een beetje spannend te houden, en je iets te doen te geven tijdens het kijken, lijkt het me hoooog tijd voor een Kopen zonder kijken-bingo. Hier komt-ie:

Advertentie

Kopen zonder kijken-bingo

Is het een stel met een baby op komst, een budget rond de vier ton dat een huis zoekt in een veel te populair stadscentrum (bij voorkeur Haarlem of Alkmaar)? Bingo!

Is de wens een karakteristieke jarendertigwoning, dicht bij het station met een tuin op het zuiden? Bingo!

Staat er minstens één zwarte keuken met marmeren blad op iemands moodboard en is de wens voor een open keuken uitgesproken? Je weet hoe laat het is: bingo!