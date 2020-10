‘Kopen zonder kijken’-blog: deze woning lijkt rechtstreeks uit ‘Bouwval gezocht’ te komen

Libelle’s Eva is net verhuisd en naarstig op zoek naar wooninspiratie. Ze slaat dan ook geen aflevering van Kopen zonder kijken over. Maar er valt haar meer op dan alleen de huizen en het interieur. Iedere dinsdag schrijft ze daarover. Deze week: het stel dat zich opgaf voor het verkeerde programma en een bijzonder fijne financieel adviseur.

Je doet natuurlijk alleen mee aan Kopen zonder kijken als je echt een waanzinnig wensenlijstje hebt en een veel te klein budget. De deelnemers van deze aflevering lijken zelfs te denken dat ze in Paleis voor een prikkie zitten. Want wie zoekt naar een ruime jaren 30-woning met drie slaapkamers, het liefst ook nog een werkkamer, een woonkeuken, een tuin op het zuiden en karakteristieke kenmerken rond het centrum van Haarlem onder de vier ton, die zoekt gewoon een luchtkasteel.

Maar goed. Wie dit zelf niet kan vinden op Funda, heeft toch altijd nog stiekem de hoop dat makelaar Alex van Keulen ergens een geheim lijstje heeft met dit soort woningen erop. Al wordt dat idee snel uit de hoofden van deelnemers Fernant en Joeke gepraat. “Dit gaat gewoon niet lukken”, spreekt Alex ze streng toe. Vervolgens gooit bouwkundige Bob er nog een schepje bovenop. Als hij het stel duidelijk maakt dat hun droomhuis écht niet bestaat, begint er wel iets te dagen. “Ik ben bang dat ik concessies moet gaan doen, maar ik weet niet waar ik op moet gaan inleveren”, stamelt Joeke.

Laatje met flappen

Ja, wat doe je dan? Ga je misschien voor een kleiner huis? Geen tuin? Een minder fijne buurt? Nee, als het aan de programmamakers van Kopen zonder kijken ligt is er altijd nog een betere oplossing: gewoon meer geld losmaken. Eén afspraak met de financieel adviseur later is er ineens nog € 25.000 extra beschikbaar. Hoe dan? Heeft die adviseur ergens een speciaal laatje vol met flappen? Maar goed. Het geld is binnen, laat de zoektocht beginnen.

Die groene deur

Maar heel even… hoe doet hij het toch? Alex van Keulen weet toch nog ergens een woninkje binnen het budget op te scharrelen en hij ontvang Fernant en Joeke in hun nieuwe… krot. De twee zijn nog niet laaiend enthousiast over de nieuwe woning. Hun paleis voor een prikkie lijkt eerder te komen uit Bouwval gezocht. Terwijl Fernant in lichte paniek door de woning loopt, lijkt Joeke zich niet al te druk te maken over de inhoud. Die groene déúr daarentegen. Dat is toch géén gezicht?!?!

© RTL

Huis in puin

Ook Bob Sikkes komt de schade opnemen in de nogal ‘karakteristieke’ woning. Tot mijn grote verbazing is hij vrij enthousiast over het huis in puin. “Oh ja, ik vind dit heel leuk!”, weet Bob te zeggen over het slagveld. Nou Bob, ík zie het nog even niet.

Nóg meer geld

Maar goed, ik ben Bob Sikkes niet. Deze man weet van ieder krot een kasteel te maken en ik zou hem mijn laatste centen nog toevertrouwen. Dat is dan ook precies wat het stel doet. Als Bob Sikkes je belt, weet je natuurlijk dat hij gaat jengelen om wat extra euro’s, maar deze keer heeft hij de brutaliteit om het stel om € 30.000 (!!!!) extra te vragen. Met “Hé Bob, bedankt voor je belletje” (HOEZO BEDANKT?) sluiten Fernant en Joeke het gesprek af. Het stel zit kniediep in de coronacrisis maar stapt toch nog even naar de financieel adviseur. En… HET KAN! Als ik ooit naar een financieel adviseur moet, dan hoop ik dat het de adviseur van Fernant en Joeke is. Ik denk dat deze adviseur ergens een geldmachine heeft staan. Óf Fernants pizzatent loopt gewoon heel goed ondanks de coronacrisis. Anders weet ik het ook niet meer.

Landhuis

En eerlijk is eerlijk: Bob en Roos maken van het vervallen hutje een waar landhuis. Een huis uit Kopen zonder kijken is natuurlijk niet compleet zonder zwarte aluminium deuren en een visgraatvloer en met de peperdure uitbouw is het paleis compleet. Het gloednieuwe interieur blinkt zo erg, dat Roos zelfs binnen haar zonnebril moet opzetten. En ook de nieuwe huiseigenaren zijn lyrisch over het eindresultaat. Het is zelfs zo goed gelukt, dat Joeke ineens dól is op de groene voordeur. Dan weet je dat je je werk echt goed hebt gedaan.

Ik ben benieuwd of er volgende week weer zo heerlijk met geld wordt gesmeten. Tot dan!

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Beeld: Rtl