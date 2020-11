‘Kopen zonder kijken’-blog: ik heb me tóch weer in de maling laten nemen

Libelle’s Eva is net verhuisd en naarstig op zoek naar wooninspiratie. Ze slaat dan ook geen aflevering van Kopen zonder kijken over. Maar er valt haar meer op dan alleen de huizen en het interieur. Iedere dinsdag schrijft ze daarover. Deze week: Alex, Bob en Roos: het dreamteam.

Dit is nou precies zo’n aflevering waar ik van hou. Een beetje een ANWB-koppel, no drama, een schattige baby en een realistische woonwens. Want eerlijk is eerlijk: als er in de eetkamer ook luiers verschoond worden en baby’s slapen, dan begrijp ik écht dat je op zoek gaat naar een groter huis. En dat voor 3,5 ton deze keer.

Spoiler alert: dat huis wordt gevonden. Ik vind het heerlijk om te zien dat de makelaar het iedere keer weer zo spannend probeert te maken. Lieve Alex, natúúrlijk weten we dat het wel weer lukt om dat huis te vinden. Daar kan geen onheilspellend achtergrondmuziekje tegenop. Iedere week weer wordt er een droomstulpje gevonden dat precíes binnen het budget past. En iedere week weer zijn de deelnemers hartstikke blij met het eindresultaat. Mij houd je niet meer voor de gek met dit geheimzinnige gedoe.

Zware shag

Nou ja, ik moet toegeven: deze week had Alex me wel tuk. Als hij voor 3,4 ton een huis aankoopt waar nog écht het een en ander aan moet gebeuren, houd ik mijn hart vast. Ik schrik vooral van die badkamer. Ben ik net bijgekomen van die douchekast van vorige week, krijg ik dit te zien. Ik wist niet dat mensen ook zware shag rookten onder de douche, maar de vergeelde tegels doen toch anders vermoeden. Hoe dan ook: die badkamer moet er echt uit en het huis moet nog ingericht worden. En voor 10K vond ik dat best spannend.

Bob de Bouwer

Maar daar tuinde ik even met open ogen in. Natuurlijk lukt dat allemaal voor €10.000. Bob de Bouwer fikst dat wel weer (oké, oké, in samenwerking met heel wat badkamer- en trapsponsors én een heel gezellige, zwaaiende makelaar wiens website even in beeld komt. Het blijft natuurlijk televisie). Maar Bob is ook gewoon een kanjer.

Extra budget

En Bob zou Bob niet zijn als hij niet tóch echt extra budget nodig zou hebben. En de deelnemers zouden de deelnemers niet zijn als er niet tóch ineens een half tonnetje extra beschikbaar is. En Bob zou Bob dan weer niet zijn als er niet tóch een uitbouw zou komen. Nou ja, je snapt ‘m.

Scandi beach

De hele make-over wordt waanzinnig en dan komt het laatste dreamteam-lid nog even om de hoek kijken: Roos. Roos zou Roos niet zijn als ze er niet nog een schepje bovenop gooit. De babykamer krijgt dan ook een heus klimrek voor als baby Teun zich ooit ontpopt tot een Epke Zonderland. En vervolgens gooit Roos nog even een Scandi beach look tegen het gehele interieur aan.

En het is wéér gelukt. De make-over is geslaagd. De deelnemers zijn blij. Ik heb me tóch weer in de maling laten nemen. En het Kopen zonder kijken-dreamteam heeft gewoon weer een klus geklaard. Heerlijk.

Tot volgende week!

