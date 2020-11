‘Kopen zonder kijken’-blog: Roy vindt zelfs een bouwval ‘lekker oud’ ruiken

Libelle’s Eva is net verhuisd en naarstig op zoek naar wooninspiratie. Ze slaat dan ook geen aflevering van Kopen zonder kijken over. Maar er valt haar meer op dan alleen de huizen en het interieur. Iedere dinsdag schrijft ze daarover. Deze week: 5 klaplongen en de positiviteitsprijs.

Wie vorige week wat drama en sensatie miste in Kopen zonder kijken, kan deze week haar hart ophalen. Een zwangerschap, een huwelijk, 5 klaplongen, een huis kopen en een verbouwing ondergaan is iets waar de meeste stellen wel een jaar of 10 over doen. Maar bij Roy (25) en Deveny (24) komt dat allemaal langs in deze ene aflevering. Ik gok dat die 2 een behoorlijk turbulent jaar hebben gehad. Maar met zo’n eeuwige positieveling als Roy is alles een stuk draaglijker.

Kopen zonder kijken met Roy en Deveny

Over positief zijn gesproken, kunnen we het even hebben over Martijn, Alex, Bob en Roos? Die zijn namelijk alles behalve positief over dit jonge stel. Roy en Deveny worden continu afgebrand voor hun veel te kleine budget. Maar hallo?! Ze zijn nog zo jong! Met poffertjes bakken in de Efteling schraap je nou eenmaal niet genoeg budget bij elkaar om een karakteristiek jaren ’30 woninkje van 5 ton te kopen. Maar kunnen we ze even een groot compliment geven dat ze op hun leeftijd wel een ruime 2 ton bij elkaar kunnen krijgen voor hun eigen huis? Ik vind het knap.