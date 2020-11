‘Kopen zonder kijken’-blog: “Een kookplaat met wifi, hoe handig is dat?!”

Libelle’s Eva is net verhuisd en naarstig op zoek naar wooninspiratie. Ze slaat dan ook geen aflevering van Kopen zonder kijken over. Maar er valt haar meer op dan alleen de huizen en het interieur. Elke dinsdag schrijft ze daarover. Deze week: grandeur, wifi en een rijtjeshuis.

Hoe heerlijk is dit: eindelijk wordt er eens flink met geld gesmeten. Kelly en Ricardo hebben maar liefst 6,5 ton uit te geven. Je zou denken dat je daar met gemak een huis voor kunt vinden. (Ik heb een rondje Funda gedaan en kwam behoorlijk wat tegen. Daar kom ik later op terug.) Maar Kelly en Ricardo willen alleen in Wassenaar wonen. En dat hun woonwensen zo vreselijk uiteenlopen, maakt de zoektocht ook wel een stukje moeilijker. Zo wil zij een huis van 140 vierkante meter, maar wil hij juist liever 130 vierkante meter oppervlakte. Paniek!

Bij mij ontstond er ook al vrij snel paniek. Zie ik daar nou een kant-en-klaar huis waar geen enkele verbouwing aan te pas hoeft te komen? Al na zo’n tien minuten hebben we bingo! Stalen frames, visgraatvloeren, open keuken. Maar hoe gaan we dan de rest van deze aflevering vullen? Met ongemakkelijke vlogjes van de deelnemers? Help!

Wéér zo’n badkamer

Godzijdank besluiten Bob en Alex dat dit huis hem toch niet wordt. Een andere optie is een huis met wéér een heel bijzondere badkamer. Serieus, wat is dat toch? Er gaat een heuse badkamerwereld voor me open sinds dit programma. Douchekasten, rookruimtes en nu een tuinslang?! Nu moet ik weer een week bijkomen.

Grandeur?

Uiteindelijk kiest het Kopen zonder kijken-team voor een ander opvallend badkamertje. De keuze valt namelijk op een nogal ‘karakteristieke’ jarendertigwoning. De complete tent moet worden gestript en opgebouwd, maar eerlijk is eerlijk: dit dreamteam kan dat natuurlijk. En als Bob zijn armen over elkaar legt en tegen de deurpost leunt, dan weet je dat hij zeer tevreden is. Hij vindt dit huis zelfs het allerleukste huis uit alle seizoenen! Ik snap dat er potentie in zit. Maar ik proestte het toch even uit toen Bob het woord ‘grandeur’ liet vallen toen we dít beeld te zien kregen. Misschien lopen onze opvattingen daarover toch een beetje uiteen.

Verdacht patroon

Terwijl Bob en Roos 2 ton in de woning steken, worden de deelnemers totaaaal overvallen door Martijn Krabbé in het park. Ik zou ook heel verrast zijn als ik de presentator van het programma tegenkom terwijl ik nonchalant door het park wandel met een grote camera op mijn snufferd. Maar dit lieve stel is wel echt razend enthousiast met de aankoop van hun nieuwe huis en tekent vol overgave het koopcontract. En, noem me gek, maar altijd als Martijn Krabbé langs is geweest, is er weer een deelneemster zwanger. Dat vind ik een behoorlijk verdacht patroon.

Wifi

De rest van de aflevering vind ik het moeilijk om het reclameblok te onderscheiden van het programma. Wat hilarisch eigenlijk, hè? Dat we met z’n allen vol plezier naar één grote reclamespot aan het kijken zijn, een uur lang. Maar eerlijk: ik geniet ervan. En ook nu weer is de verbouwing een groot succes. Kelly en Ricardo zijn razend enthousiast over de nieuwe woning. En ook ik kan alleen maar genieten van het eindresultaat. Want – hallo!!! – een kookplaat met wifi! Hoe handig is dat?! (Dat is een oprechte vraag. Ik heb namelijk géén idee. Hoe handig is dat? Wat moet je daarmee?! Kan je broccoli dan netflixen?)

Vergelijkingsmateriaal

Genoeg vragen. Oké, misschien nog eentje dan. Ik heb me namelijk de hele aflevering afgevraagd wat je nou eigenlijk voor 6,5 ton kunt kopen in andere steden. Het is heel logisch dat dit leuke stel graag in Wassenaar wilde blijven en ze hebben echt iets prachtigs voor hun geld gekregen. Maar voor dit bedrag kun je toch ook wel iets meer dan een rijtjeshuis krijgen? Ik was niet de enige die dat wilde weten, want ook nu – net zoals de voorgaande weken – lag Funda plat tijdens Kopen zonder kijken. Maar gelukkig deelden allerlei kijkers stulpjes uit hun woonplaats op Twitter voor ditzelfde budget. En dat is toch wel smullen, hoor:

#kopenzonderkijken dit koop je bij ons voor 650. Kavel van bijna 600m2 toch lekker optrekje ipv een schoenendoos in Wassenaar 🤣 pic.twitter.com/sFVv1L4DVX — Inge ✍ (@Ingabk) November 23, 2020

Dit koop je dus hier voor €650.000 #kopenzonderkijken maar blijf vooral lekker daar wonen hoor 😉 pic.twitter.com/sKXubyxXFN — Joyce (@J0yceT85) November 23, 2020

#kopenzonderkijken . Ook 6 en een halve ton: pic.twitter.com/H2BstCdjVv — Paul van Deursen (@paulvandeursen) November 23, 2020

Dit staat er bij ons voor nog minder dan ze in wassenaar voor een rijtjeshuis betalen #kopenzonderkijken https://t.co/9FmgfLe43o — Xandra Antoine (@mrsantonie) November 23, 2020

Hahaha.. wonen in Wassenaar…

een rijtjeshuis voor €650000,-

🤣🤣🤣 #kopenzonderkijken #rtl4

Ons vrijstaande jaren 30 boerderijtje.. op ruim 600m2 grond… voor €340.000,- 😋 Wonen op Walcheren.. 😉 #zeeland pic.twitter.com/Zoq47LD745 — Liliana de Koeijer-Chiarini (@SanziaLiliana) November 23, 2020

Helaas moeten we twee weken wachten op een nieuwe make-over. Maar ik heb er zin in. Tot dan!

Beeld: Rtl