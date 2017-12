Koppel adopteert hun 39-jarige dochter die ze als baby ter adoptie hebben opgegeven

De decembermaand is natuurlijk dé tijd voor mooie familieverhalen. Dit keer is het verhaal wel erg speciaal. Een koppel wordt namelijk op late leeftijd weer vader en moeder wanneer zij hun dochter die ze 39 jaar geleden ter adoptie opgaven opnieuw adopteren.

Alleen

Zo’n 40 jaar geleden werden de Amerikaanse Marcie Keithley en Roger Roth verliefd op elkaar. Het duurde niet lang voordat Marcie erachter kwam dat ze zwanger was. Roger schrok, hij was er nog niet klaar voor om vader te worden en verliet Marcie. De zwangere Marcie kwam er alleen voor te staan, maar was bang. Ook zij was niet voorbereid om een alleenstaande moeder te worden. Toen ze van haar dochter beviel, stond ze haar kind af ter adoptie.

Spijt

Al snel hadden Marcie en Roger spijt en uiteindelijk keerde Roger terug bij haar. Ze gaven toe dat ze een fout hadden gemaakt en wilden graag hun dochter terug. Ze hadden weinig geluk.

Contact

Toen hun dochter Jessica 29 jaar oud was, probeerde ze contact te leggen met haar biologische ouders. Voor haar verjaardag stuurde de ouders een vliegticket naar hun woonplaats en een boeket van 29 gele, witte en rode roze. Eentje voor elkaar jaar dat ze haar hadden moeten missen. De afgelopen 10 jaar hebben ze veel tijd doorgebracht samen, ter compensatie van de verloren jaren.

Drugs- en alcoholverslaving

Het was voor Marcie en Roger dan ook heftig om te horen dat hun dochter een heftige periode heeft gehad door haar drugs- en alcoholverslaving. Ook heeft ze 5 kinderen van 5 verschillende vaders, waarvan ze er 2 heeft opgegeven ter adoptie. En terwijl dat al niet heftig genoeg is, zijn haar adoptieouders beide overleden. Haar adoptievader stierf in 2006 en haar adoptiemoeder in 2012 aan kanker.

Officieel

Ondanks dat Marcie en Roger zijn gescheiden, hebben ze wel samen de papieren getekend om de adoptie van hun biologische dochter Jessica officieel te maken.

Bron: Daily Mail. Bron: Facebook