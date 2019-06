Koppel uit Brabant deelt bijzondere trouwfoto met een zwart randje

Vrijdag vond er in het Noord-Brabantse Willemstad een vreselijk ongeluk plaats met twee sportvliegtuigjes. Twee mensen kwamen om het leven. Op diezelfde dag gaven Brian en Linsy elkaar het jawoord. Zij delen nu een bijzondere foto van deze ‘dubbele’ dag.

Zwarte dag

De twee sportvliegtuigjes botsten in de lucht boven het Noord-Brabantse dorp tegen elkaar. Vervolgens moesten beide toestellen een noodlanding maken. Dat liep fataal af voor twee mannen uit een van de vliegtuigjes. Het werd een zwarte dag voor de nabestaanden van de ervaren vliegers.

Toeval

Diezelfde vrijdag was dé dag waar Brian en Linsy al zo lang naar uitkeken. Zij gaven elkaar die ochtend het jawoord. Op zo’n bijzondere dag worden er natuurlijk volop foto’s gemaakt. Nu wil het toeval dat op een van de foto’s van het kersverse koppel de twee vliegtuigjes zijn vastgelegd, vlak voordat ze crashten.

Geluk en verdriet

“Het laat zien dat geluk en verdriet soms wel heel dicht bij elkaar liggen”, zegt de pasgetrouwde Linsy tegen Omroep Brabant. “Het gaat niet om ons. Het was puur toeval. Het is de laatste foto van de vliegtuigen. Misschien is het belangrijk voor de nabestaanden.”⠀

Bron: Omroep Brabant. Beeld: Instagram Omroep Brabant & iStock