Dit oudere koppel steelt harten op Instagram met geweldige outfits

Is flaneren op Instagram alleen voor jongeren? Echt niet! Dat bewijst dit stel uit Taiwan. Deze stijlvolle oudjes zijn een mega hit op Instagram dankzij hun outfitposts.

De 80-plussers WanJi en haar man Sho-Er zijn gek op mode. Hun Instagramaccount met de naam Want Show as Young staat dan ook vol met hippe kiekjes van het stel in trendy outfits.

Wassalon

Trendy zijn ze zeker, want op de outfitfoto’s zien we allemaal trends van nu voorbij komen. Denk aan vissershoedjes, heuptasjes en oversized kledingstukken. Daar dragen ze graag hippe sneakers onder, zo is te zien op de kiekjes.

Hoe ze aan deze items komen? Dit zijn kledingstukken die werden achtergelaten in hun wassalon. Die wassalon is dan ook de plek waarop ze de meeste foto’s nemen. Het stel begon het Instagramaccount uit pure verveling en het blijkt een schot in de roos. Die verveling ontstond doordat het wegens de coronacrisis een stuk minder druk was in de wassalon.