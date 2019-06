Zó gaat het nu met koppel Milly en Joost uit 'Married at first sight'

Zondagavond keken maar liefst 1 miljoen mensen naar de ontknoping van Married at first sight. Een groot deel van de kijkers was boos: 8 weken lang keken ze trouw naar de stellen, maar om erachter te komen wie er nog bij elkaar waren, moesten ze voor een streamingdienst betalen.

RTL Boulevard nodigde daarom koppel Milly en Joost uit om te vertellen over hun relatiestatus. En wat is het fijn om te horen dat hun antwoord nog steeds steevast ‘ja’ is.

Eindstand laatste aflevering

De door de wetenschap aan elkaar gekoppelde kandidaten moesten tijdens de laatste aflevering laten weten of ze ook na het bijzondere experiment bij elkaar wilden blijven. Voor Milly en Joost en Peter en Paul was dat een ‘ja’, voor de andere 3 koppels ging de trouwring af.

Veranderd

Dat ging natuurlijk over een aantal maanden geleden. Ondertussen is er alweer veel gebeurd. Milly en Joost wonen nog niet samen maar gaan wel vaak naar elkaar toe. “We hebben gewoon een normale relatie, zoals ieder ander”, vertelt Milly in de studio. “En daarbij horen zeker zeker ook irritaties.” Joost sluit zich daarbij aan: “Maar dat is ook heerlijk om te zien.”

Lekker gek

De reden dat Milly meedeed? “Ik werd 30 en ik dacht: ik doe nog eens 1 keer gek. Dat is gelukt, want dan ben je ineens getrouwd.” Joost vond het vooral een heel leuk idee dat je door de wetenschap gekoppeld wordt, en je dus in theorie goed bij elkaar past en niet via swipen op datingwebsites.

Straal verliefd

Wat blijkt? Het stel had afgesproken zich voor de camera terughoudend te gedragen, maar toen de camera’s eenmaal uit waren sprongen de vonken ervan af. “Het was heel heftig. Soms dacht ik bij de camera’s: ga wég!”, aldus Milly. Maar uiteindelijk zouden ze het experiment zeker aanraden bij anderen, vertellen ze stralend. Irritante camera’s of niet: het heeft duidelijk z’n vruchten afgeworpen.

Instagram

Op Instagram herhaalt Milly haar brief aan Joost nog: “Jij daagt mij uit en laat mij dingen ervaren en doen, die ik zelf nooit zou ondernemen. Maar samen met jou durf ik dat allemaal ineens wel aan en geniet ik er met volle teugen van. Met jou en voor jou wil ik dit alles wel gaan ontdekken en ervaren, om te zien waar het ons gaat brengen.”

Helaas eindigde de relatie van Peter en Paul minder rooskleurig: ze hebben laten weten uit elkaar te zijn gegaan.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: RTL, Roland J. Reinders