Koppel omringd door wilde zwijnen tijdens romantische avondwandeling

Een avondwandeling door de Veluwse bossen klinkt misschien heel romantisch, maar voor een stelletje is het toch iets anders afgelopen dan verwacht. De twee zagen zich genoodzaakt de politie te bellen nadat ze omringd werden door wilde zwijnen.

Het stelletje was ’s avonds aan het wandelen in de omgeving van Radio Kootwijk, toen ze plotseling geritsel uit de bosjes hoorde komen.

Ontzettend geschrokken

Het aanzicht van een groepje wilde zwijnen met biggen zorgde blijkbaar voor zóveel angst, dat het koppel niet meer verder durfde te lopen. De twee bleven stokstijf staan en alarmeerden de politie. De melder deelde zijn locatie via zijn telefoon met de agenten, waarna deze het stel aantroffen in het bos. De twee werden vervolgens met een politiewagen meegenomen en afgezet bij de parkeerplaats, waar hun auto geparkeerd stond.

Advies politie

“Ga je de natuur in? Vergeet dan niet dat je voor het donker wordt weer het bos uit moet zijn. Want ja, daar wonen de wilde dieren en dat merk je vooral in de nacht. En om hen wat leefruimte te geven is het verboden om ‘s nachts in het bos te zijn,” luidt het advies van de politie Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk op Facebook.

Geen bon

Het stelletje werd niet op de bon geslingerd voor het nachtelijk betreden van het bos. “Deze melder en zijn vriendin kregen enkel een waarschuwing. Hun avontuur was al vervelend genoeg afgelopen,” aldus de politie.

Bron: De Stentor. Beeld: iStock, Politie.nl.