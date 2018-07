Koppel renoveert badkamer maar vindt dan een bijzondere boodschap achter de muur

Toen de Amerikaanse Alex en Jess Monney besloten om hun badkamer te renoveren, hadden ze niet verwacht een boodschap van de vorige eigenaren tegen te komen.

De vorige eigenaren, meneer en mevrouw Shinseki en hun konijn Cassie lieten het bericht in 1995 al achter. Afgelopen dinsdag deed de familie Monney de ontdekking.

Badkamermuur

“Hallo! Wij zijn de Shinsekis! Wij hebben deze badkamer verbouwd in de zomer van 1995. Als jullie dit lezen, betekent dat dat jullie de badkamer weer aan het verbouwen zijn. Wat is er mis met wat wij ermee gedaan hebben?!?!?” staat er op achter de badkamermuur, samen met een foto van de voormalige bewoners. Eronder staat een foto van hun konijn, dat ook nog even iets wilde achterlaten: “Hallo! Ik ben Cassie, het konijn. Ik woonde hier ook! (Ik ben zindelijk!)”

Alex deelde de ontdekking op Twitter en in een mum van tijd ging de tweet het internet over en kreeg meer dan 112.000 likes.

There’s a couple named Alex and Jess Monney in San Jose,California, and they recently decided to redo their bathroom. They found this lovely note between the wall. pic.twitter.com/EQIeMkRK1g

— WBOC 1025 (@WBOC1025) 5 juli 2018