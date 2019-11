Koppel wint 'win een baby'-wedstrijd en krijgt een zoon

Een radiostation in Florida hield een wedstrijd waarbij een stel een gratis IVF-poging kon winnen. Krista en Anthony Rivera wonnen de wedstrijd en kregen in augustus een zoontje.

Het radiostation riep vrouwen die moeite hebben met kinderen krijgen op om een video in te sturen. In de video moesten de vrouwen uitleggen waarom zij een goede moeder zouden zijn. Krista deed mee. In november 2017 werd bekend gemaakt dat zij de winnaar was.

Droom

De IVF-poging die Krista won, was succesvol. Inmiddels is baby Garrett ter wereld gekomen. Krista vertelt aan CNN: “Toen we dachten dat we geen baby konden krijgen, was het gewoon verpletterend. Zonder de wedstrijd hadden we onze droom absoluut niet kunnen verwezenlijken.”

Kosten

De kosten voor een IVF-behandeling zijn in Amerika een stuk hoger dan in Nederland. Hier betaal je zo’n €3000,- voor een poging en de eerste behandelingen worden vaak vergoed. In Amerika wordt dit bijna niet vergoed en betaal je omgerekend ruim €18000,-. Hierdoor komt het in Amerika vaker voor dat stellen ongewenst kinderloos blijven.

Bron: Linda. Beeld: iStock