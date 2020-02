Deze 15 koppels uit 'Boer zoekt Vrouw' zijn nog altijd samen

Het is alweer 16 jaar geleden dat we voor het eerst konden genieten van boeren op zoek naar de liefde. En nu, met het 11e seizoen op de buis, kunnen we de balans opmaken: heeft Boer Zoekt Vrouw voor veel liefdesmatches gezorgd?

Deze boeren zijn nog altijd samen met hun 1e keuze.

Advertentie

1. Boer Joris en Renske (seizoen 1)

We moeten hierbij wel een slag om de arm houden, want 100% zeker over deze relatie zijn we niet. Renske is namelijk niet te vinden op de website van De Lepelaar, het boerenbedrijf dat ze samen met Joris heeft overgenomen. Maar het feit dat de (voormalig) geneeskundestudente Renske zo enthousiast was over het boerenleven én dat het koppel vlak na het programma al samenwoonden in West-Friesland, stemt ons iets gerust. In 2011 waren ze nog bij elkaar, dus we hopen nog altijd op wat liefdesgeluk.

2. Boer Jos & Dycke (seizoen 4)

Boer Jos en Dycke worden tot op de dag van vandaag nog herkend vanwege hun deelname, zo lieten ze in augustus 2019 weten aan de Telegraaf. En dat dit programma niet alleen goed was voor hun bekendheid, maar het ook de start was van een prachtige relatie, is wel duidelijk. Jos ontving in het 4e seizoen maar liefst 831 brieven, maar het was de DVD van Dycke die er met kop en schouders bovenuit stak. “Kijk, na 8 jaar is het houden van geworden, maar soms ben ik nog zó verliefd”, vertelde Dycke in 2017 over een spontane kus. Lief!