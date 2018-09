Zó lang duurt het voor koppels om zich écht op hun gemak te voelen bij elkaar

Naakt door het huis rondlopen, met de deur open naar het toilet gaan of een scheetje laten. Na hoeveel dagen, weken of maanden voelen koppels zich eigenlijk écht op hun gemak bij hun partner.

Uit onderzoek van The Mattress Advisor blijkt dat mannen veel minder tijd nodig hebben om zich op z’n gemak te voelen bij z’n partner dan vrouwen. Een man laat dus sneller een scheet of boer in het bijzijn van z’n partner. Het onderzoek van The Mattress Advisor is uitgevoerd onder duizend mensen.

Ochtendkus

Na dik drie maanden durven mannen al naakt door het huis te lopen. Bij vrouwen duurt dit iets langer, namelijk 4,5 maanden. Elkaar met een ‘stinkende’ ochtendadem kussen doet een man bij slechts 3,1 maanden al en de vrouw pas bij 4,6 maanden. Ook het verschil bij het naar het toilet gaan met open deur is groot. Na 5,5 maanden laat de man de deur wagenwijd open als hij moet plassen, terwijl de vrouw dit dik 3 maanden later pas durft. Daarnaast kost het mannen gemiddeld 2,8 maanden om zichzelf in het bijzijn van zijn vriendin te scheren, terwijl vrouwen daar ongeveer 4,7 maanden over doen. Wat betreft naakt rondlopen in de slaapkamer kost het mannen gemiddeld 2,8 en vrouwen 3,9 maanden.

Snurken

Er was slechts één gelijkenis en dat is het aantal maanden voordat partners zich comfortabel genoeg voelen bij het vertellen dat de ander te luid snurkt. Zowel mannen als vrouwen durven dit pas te zeggen als ze al 4,7 maanden samen zijn. Bovendien duurt het bij beide partners het langst om zich comfortabel genoeg bij elkaar te voelen om met de deur open de grote boodschap te doen. Poepen doen we toch liever met de deur dicht. En dat is misschien maar goed ook, want echt romantisch is het natuurlijk niet.

Bron: The Mattress Advisor. Beeld: iStock