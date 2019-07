Je hebt het vast weleens in je omgeving gezien: dat ene stel dat al jaren zo gelukkig is besluit dan eindelijk in het huwelijksbootje te stappen, waarna ze niet veel later alweer gaan scheiden. Hoe kan dit nou?

Seksuologe Kaat Bollen geeft in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws 3 redenen voor dit bijzondere fenomeen.

1. Ineens heel ‘echt’

“Het wordt plotseling ineens heel ‘écht’. Je bent niet meer elkaars minnaar of vriend, maar plots man en vrouw. En dat brengt zeker op papier toch ook wat extra verplichtingen met zich mee en voor sommigen is dat mentaal wel wat,” zo verklaart de seksuologe. “Het is anders om getrouwd te zijn dan bijvoorbeeld gewoon verloofd. Vaak voelt dat nog veel lichter aan. Getrouwd zijn voelt serieus en volwassen aan en daar komt van alles bij kijken.”

2. Nieuw leven inblazen

“Daarnaast zie ik vaak dat mensen gaan trouwen met het idee van: ‘Laten we het eens proberen, misschien brengt het ons dichter bij elkaar’. Net zoals dat sommige mensen een baby krijgen om hun huwelijk te redden, gaan veel mensen ook trouwen om hun relatie opnieuw leven in te blazen”, denkt Kaat. “Wanneer er ontrouw is, zien we dat koppels in een lange relatie vaak toch nog de stap zetten om te trouwen omdat één van beide partners toch nog officieel zijn trouw wil uitspreken. Dat is vaak één van de hoofdredenen: mensen willen hun relatie redden.”

3. En wat nu?

Tot slot zou het zo zijn dat veel mensen van project tot project leven, zo stelt Kaat. Eerst is er de verliefdheid, dan volgt de verbouwing van een huis, kinderen en dan zijn de projecten ineens op. “Wanneer het koppel dan merkt dat de projecten hen verbonden, dan kan een bruiloft een nieuw project zijn à la ‘dit hebben we nog niet gedaan’. Maar dan kom je uiteindelijk op een punt dat je alles hebt afgewerkt, en zijn er geen projecten meer. Dan stellen ze zichzelf de vraag: ‘En nu dan?’ en vaak wordt er dan geconcludeerd dat er niets meer is en dat de relatie eigenlijk op is,” besluit Kaat.

Bron: HLN. Beeld: iStock