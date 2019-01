Kijkers zijn verdeeld over sluwe actie van Korneel Evers in 'De Slimste Mens'

De finaleweek van De Slimste Mens is aangebroken en dat betekent dat de overgebleven deelnemers alles op alles zetten om te winnen. Hoe sluw ook.

Acteur en cabaretier Korneel Evers werd woensdag de winnaar van de avond, waardoor hij donderdag in de halve finale staat. Op héél slinkse wijze, wel.

‘Smerige actie’

Toen hij in de finale tegenover comedian Edson da Graça zat, ging hij namelijk flink tijd rekken. Daardoor hield Edson maar één seconde over en had hij geen schijn van kans meer om een antwoord te geven. En waar de ene kijker die actie van Korneel briljant vindt, vindt de ander het ronduit flauw.

die @Korneel_Evers is iig wel de sluwste 🙂 #deslimstemens — Marcel Dalvoorde (@Dalvoorde) 16 januari 2019

De slimste mens? De sluwste mens! In de finale net zo lang doorkletsen om seconden te laten wegtikken. Flauwe manier. #deslimstemens — Jan van Keulen ☕️ (@janvkeulen) 16 januari 2019

#DESLIMSTEMENS…..Edson en @Korneel_Evers had ik beiden graag terug zien komen morgen…..Jammer, Edson! Wederom gefeliciteerd, Korneel!👌🏼 — M.Dentz (@marijkedentz) 16 januari 2019

@Korneel_Evers is de geslepen mens 😂😂 #deslimstemens — alle ten napel (@atennapel) 16 januari 2019

Wat een smerige manier van winnen. Er zou een seconderegel voor ‘nadenken’ moeten komen in het finalespel. #deslimstemens — Thoiiss! (@ThijsH16) 16 januari 2019

Voer alsjeblieft een nieuwe regel in: 10 seconden geen goed antwoord, over #deslimstemens — F P (@neeaub) 16 januari 2019

Ode aan Maarten van Rossem

Lof kreeg Korneel in ieder geval wel volop voor zijn ode aan oppermopperaar Maarten van Rossem. “Die Maarten, ook al zit-ie daar te klagen op zijn krent. Hij valt eigenlijk best wel mee als je hem even kent”, zei hij onder meer. En dat kon zelfs Maarten zelf wel bekoren. Zagen we daar een glimlach?

Met zijn ode aan @Maartenblad is @Korneel_Evers alvast de Leukste Mens dit seizoen! #deslimstemens — Peter Hein van Mulligen (@phvmulligen) 16 januari 2019

@Korneel_Evers #deslimstemens. Wat een gaaf gedicht over Maarten van Rossum. Je hebt al gewonnen. — Robert de Koning (@Robkoking) 16 januari 2019

#deslimstemens primeur maarten van rossum glimlachte…. — Jan van der Sleen 🇳🇱🇮🇱 (@jan_sleen) 16 januari 2019

Je kunt De Slimste Mens hier terugkijken.

Bron: De Slimste Mens (KRO-NCRV), Twitter. Beeld: ANP

