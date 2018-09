Kort na het maken van deze foto sloeg het noodlot toe voor Rachael (21)

De 21-jarige Rachael was samen met drie vriendinnen aan het genieten van een frisse duik in de rivier Waikato in Nieuw-Zeeland, toen plotseling het noodlot toesloeg. De dam bij de rivier werd geopend, waardoor het waterniveau razendsnel steeg.

Drie van de meisjes konden zich bevrijden, maar Rachael werd meegesleurd door het kolkende water en overleefde het niet.

Hulp

De Duitse toeristen Katrin Taylor en Kevin Kiau zagen het hele drama gebeuren vanaf een hoger gelegen platform. “We zagen het water steeds sneller stijgen”, zegt Katrin. “Een meisje kon gered worden door een man die haar op een grotere rots hielp. Een tweede meisje kon zelf op de rots springen. Een derde meisje werd meegesleurd door het water tijdens haar sprong, maar de man kon haar arm nog tijdig vastgrijpen.”

Inspiratie

Rachael overleefde het incident niet. Haar lichaam werd niet veel later gevonden door de politie. “Ik ben één van de belangrijkste personen uit mijn leven verloren. Mijn fantastische zus”, zo vertelt haar broer Daniel. “Ze was niet alleen een inspiratie voor ons allemaal, ze was ook mijn beste vriendin en de beste zus die je je ooit kan voorstellen. Ik kan niet omschrijven hoe hard ik haar zal missen en hoe oneerlijk het is dat ze zo snel van ons is heengegaan.”

De laatste foto van Rachael blijft haar vader achtervolgen. “Dit is een moeilijke foto voor mij om naar te kijken. Ze hadden plezier, maar ze hadden geen idee welk gevaar ze liepen.”

Bron: News.com.au. Beeld: Facebook