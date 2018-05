Een duur grapje: zóveel kost de bruiloft van Harry en Meghan

De hele wereld is in de ban van het huwelijk van de Britse prins Harry en Meghan Markle. Wekenlang gaat het in het nieuws over niets anders meer. Maar wat kost deze royal wedding nu eigenlijk?

Eén ding weten we zeker: Harry en Meghan pakken groots uit.

Groot verschil

Iedereen is natuurlijk hartstikke nieuwsgierig naar het totaalbedrag van deze royal wedding. Maar als je op het internet kijkt beweert de ene site dat de bruiloft ‘slechts’ 2,4 miljoen euro kost, terwijl de andere website beweert dat de kosten oplopen tot maar liefst 37 miljoen euro. Wat is het nou? Libelle zocht het uit en het blijkt te maken te hebben met de kosten voor de beveiliging: die rekenen sommige sites niet mee.

Top tien

Bridebook is een Britse app die de kosten van deze speciale bruiloft op een rijtje heeft gezet. Uit dit overzicht is gebleken dat het huwelijk van Harry en Meghan zeker in de top tien van de meest dure bruiloften aller tijden zal komen, vlak boven de bruiloft van William en Kate, die ongeveer 20 miljoen pond (23 miljoen euro) heeft gekost.

De kosten (naar schatting) op een rijtje:

Locatie – 400.000 euro

Het verloofde stel gaat in trouwen in de St George Kapel van Windsor Castle. Ze hebben voor deze plek gekozen omdat het een plek is die “hen nauw aan het hart ligt”. Maar de kosten voor deze locatie vallen heel erg mee. De vaste kosten voor de ceremonie komen op zo’n 175 pond (200 euro), maar het koppel huurt ook nog een chique partytent van rond de 300.000 pond (350.000 euro). Maar hé, dan heb je wel een super-de-luxe partytent gemaakt van glas natuurlijk. Inclusief catering en beveiliging kost de tent dik 400.000 euro.

Eten en drinken – 605.000 euro

De schatting van Bridebook van alleen al de drank ligt rond de 217.000 euro. Ze berekenden dit op basis de normale drankprijs. Gebaseerd op de gemiddelde bruiloft moet je rekenen op één glas champagne voor iedere 30 minuten bij de receptie, oftewel 1700 flessen champagne. De favoriete champagne van het Britse koningshuis kost 80 pond (91 euro) per fles. Dus voor de champagne alleen betaal je al zo’n 155.000 euro.

Voor iedere gast rekenen ze een halve fles wijn per persoon bij het diner en dat houdt in dat ze minstens 2300 flessen moeten hebben om de gasten tevreden te houden. Voor het feest rekenen ze op minstens 650 flessen wijn en andersoortige alcohol. In totaal kwam Bridebook voor alle drankjes op een totaal van 193.000 pond (220.000 euro) uit.

En dan heb je alleen het drinken nog maar, het eten kost nóg meer. Om alle magen goed te vullen, zit je voor de lunch al zeker op meer dan 100 pond (87 euro) per persoon. Het diner tikt al gauw de 300 pond (261 euro) per persoon aan. Bovendien krijgen alle 2640 gewone burgers die langskomen een snack ter waarde van 10 pond, oftewel 8,70 euro. Het eten kost dus zo’n 286.000 pond (330.000 euro).

Maar een bruiloft is natuurlijk niet compleet zonder een échte bruidstaart met verschillende lagen. Om alle gasten een stukje taart te geven, heb je zeker acht lagen nodig. Per laag vraagt de bakker gemiddeld 4000 pond, waardoor de eerste taart al minimaal 32.000 pond kost. Maar we hebben het natuurlijk over prins Harry en Meghan, dus zij doen er nog een extra taart bij, waardoor de kosten oplopen tot 50.000 pond, of 57.000 euro.

Alles bij elkaar opgeteld kost het eten en drinken dus ongeveer 529.000 pond, wat omgerekend 605.000 euro is.

Muziek en entertainment – 406.000 euro

Het is nog niet bekend welke sterren er op deze bruiloft komen optreden, maar er gaan geruchten dat Elton John, Rihanna en Chris Martin van Coldplay aanwezig zullen zijn. Zij zullen niet voor niets het podium betreden, dus er wordt gerekend op 300.000 pond, oftewel: 343.000 euro voor de muzikanten.

Bovendien zullen er vele kinderen aanwezig zijn en die moeten natuurlijk vermaakt worden. Hier hebben Harry en Meghan wel 55.000 pond voor over. Omgerekend is dit 63.000 euro.

Bloemen en decoratie – 275.000 euro

Op de mooiste dag van je leven, wil je natuurlijk ook trouwen op een mooi aankleedde locatie. Ook dit mag wat kosten. Het opfleuren van de glazen partytent kost naar schatting 80.000 euro. Maar ook de kerk wil je wel wat aankleden, wat zo’n 45.000 euro kost.

Tijdens het avondfeest moeten de gasten natuurlijk lekker een dansje kunnen doen, dus het bruidspaar heeft gekozen voor een peperdure dansvloer. Het aankleden van het avondfeest kost zo’n 150.000 euro.

Jurk (en pak) – 352.000 euro

Zoals je waarschijnlijk al had gedacht, heeft Meghan niet één, maar meerdere jurken aan op haar grote dag. Bridebook gaat er vanuit dat Meghan nog een extra jurk heeft gekocht voor de avond. Samen komen de jurken op 300.000 pond (343.000 euro).

De kosten voor de kleding van prins Harry liggen iets lager. Zijn pak kost ‘slechts’ 8000 pond (9200 euro).

Kaartjes – 230.000 euro

Alle gasten moeten natuurlijk officieel voor de bruiloft worden uitgenodigd middels een mooie bruidskaart. De gekozen kaart kost zo’n 10.000 pond per 200 kaarten. De bruiloft telt zo’n 4000 gasten verdeeld over de dag, dus dan kunnen de kosten hiervan al gauw oplopen tot 200.000 pond (230.000 euro).

Huwelijksreis – 130.000 euro

Om je eigen bruiloft te vieren, ga je na de trouwerij lekker met z’n tweetjes genieten in het buitenland. Er wordt gedacht dat Harry en Meghan alle tradities zullen doorbreken en met z’n tweeën zullen ontsnappen van alle media. De kosten van deze huwelijksreis worden geschat op 130.000 pond, wat omgerekend zo’n 150.000 euro is.

Overige – 191.943 euro

Buiten het lijstje hierboven om, zijn er nog veel meer ‘kleine’ kostenposten:

Ringen: 6.000 pond (6.900 euro)

Foto- en videograaf: 17.000 pond (19.500 euro)

Trompetten: 90.000 pond (103.000 euro)

Outfit bruidsmeisjes: 5.000 pond (5.700 euro)

Outfit bloemenmeisjes en -jongens: 1698 pond (1943 euro)

Haar en make-up: 10.000 pond (11.500 euro)

Cadeautje voor de gasten: 3000 pond (3.400 euro)

Toiletten: 35.000 pond (40.000 pond)

TOTAAL: 2.589.943 euro

Beveiliging – 35.000.000 euro

Aangezien de hele wereld in de ban is van het huwelijk tussen Harry en Meghan Markle, is de beveiliging nog de állerduurste kostenpost. De beveiliging van dit mega-event kan namelijk zomaar eens 35 miljoen euro gaan kosten. De ene nieuwssite telt de kosten van de beveiliging wel mee en de andere niet, waardoor de schattingen online erg verschillen. De een zegt namelijk 2,4 miljoen euro, terwijl de andere website beweert dat de bruiloft wel dik 37 miljoen euro kost. Het ligt er dus maar aan of je de beveiliging wel of niet meerekent.

Bron: Bridebook, RTL Z en The Sun.