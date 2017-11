Zóveel kost het om een kind op te voeden

Wanneer een kind wordt geboren denk je er misschien niet meteen over na wat je eigenlijk nodig hebt om een kind op te voeden. En vooral: wat kóst het om een kind op te voeden.

Wanneer je voor het eerst zwanger bent, kom je er natuurlijk al achter dat je héél veel spullen nodig hebt, maar dat is nog maar het begin. Hoeveel zou het in totaal kosten om een kind op te voeden? Tot ze 20 jaar oud zijn? Dat zocht het Nibud uit.

Luiers

Als je nog kinderen wilt, dan is het misschien niet heel slim om dit lijstje te lezen, want het is echt best wel schrikken hoeveel een kind kost. Zo schrijft het Nibud dat je al €1500 opzij moet zetten voor alle luiers die een kindje nodig heeft. Dan hebben we het nog niet eens over alle meubeltjes, kleertjes en een kinderwagen die ook al snel wel €1000 kost. En laten we het eten van de kleintjes niet vergeten.

School

Veel ouders kiezen voor kinderopvang en als de kindjes naar de peuterschool en naar de basisschool gaan moet er ook een ouderbijdrage betaald worden. Al met al kost een kind tot hun 12e al €51.840 euro. En dan gaan de kinderen pas naar de middelbare school. Dan wordt de ouderbijdrage duurder en moeten er ook nog eens veel schoolartikelen gekocht worden. Kinderen gaan vervolgens een opleiding doen waarvoor de kosten nog eens veel hoger zijn. En natuurlijk gaan ze ook steeds meer eten naarmate ze ouder worden en hebben ze regelmatig nieuwe kleding nodig.

Totaalbedrag

Het eindbedrag van het Nibud is dan ook een flink bedrag, waar de studiekosten van een kind ook al meegerekend zijn. Een kind opvoeden van de geboorte tot hun 20e levensjaar kost ouders gemiddeld €110.940. Dat is €5547 per jaar, €106 per week én €15,23 per dag.

Bron: Glamour.nl. Beeld: iStock