Kou in Nederland zorgt voor dodelijkste week sinds WOII

Het is bijzonder koud in ons land en zéker voor de tijd van het jaar. In het zuiden van het land valt zelfs een laagje sneeuw dit weekend.

De maximale temperaturen liggen rond het vriespunt, maar het voelt nog een stuk frisser aan door de wind. Daarom lijkt het alsof het wel min tien is vandaag.

Lang geleden

Ook in de laatste week van februari was het bibberen geblazen. En dat had gevolgen. Vervelende gevolgen. Want zeker ouderen kunnen zich niet goed beschermen tegen de kou. Er stierven in die week dan ook 3.887 mensen, meldt het CBS. De helft van deze mensen was ouder dan 80 jaar. De laatste keer dat er in één week zoveel doden vielen in ons land, was tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De lente laat vooralsnog op zich wachten. Zaterdag blijft het kwik het hele etmaal onder de nul. Als dit gebeurt is er sprake van een ijsdag. En dat op 17 maart: dat gebeurt niet vaak. Vanaf maandag gaat het niet meer vriezen overdag en wordt het 4 graden. Maar om nou te zeggen dat dat al weer is voor het terras… Nee. Kleed je maar goed warm aan, dus.

Bron: HLN. Beeld: iStock