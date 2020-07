Krista’s (34) vriend zit vast in het buitenland: “Ik moest accepteren dat ik zonder hem moest bevallen”

Eind januari vloog Krista hoogzwanger vanuit Indonesië terug naar Nederland om hier te bevallen. Haar vriend zou haar een paar maanden later achterna komen, maar niet veel later gingen de grenzen dicht waardoor Krista alleen moest bevallen. “Ik heb hem meteen gebeld toen ons zoontje op mijn buik lag.”

“Begin 2017 heb ik mijn baan en huis hier in Nederland opgezegd om te gaan backpacken in Azië. Dat heb ik 1,5 jaar gedaan voor ik de kans kreeg om in de Indonesische stad Manado te gaan studeren. Ik studeerde doordeweeks in de stad en zocht in het weekend de natuur op op het eiland Bunaken. Daar heb ik mijn vriend Anda ontmoet. De homestay van zijn ouders werd mijn vaste stek, een soort tweede huis waar ik elke week een paar dagen verbleef. We raakten bevriend. Ik was helemaal niet op zoek naar een relatie en was van plan na mijn studie weer verder te reizen. Van het een kwam het ander en in mei 2019 kregen we een relatie. Een relatie die te goed was om te laten gaan toen ik klaar was met mijn studie. Ik ben langer gebleven, heb mijn reisplannen afgezegd en kon nog voor een half jaar extra een visum krijgen. In dat halfjaar werd ik zwanger.

Van elkaar gescheiden

De eerste helft van mijn zwangerschap ben ik daar gebleven, maar ik wilde toch graag in Nederland bevallen. Eind januari ben ik naar Nederland gevlogen. Mijn vriend kon niet meteen mee, omdat hij met een toeristenvisum maar 90 dagen kan blijven, maar zou een paar weken voor de bevalling naar Nederland komen. Toen hadden we nog geen idee dat corona alles zou veranderen. Na een maand in Nederland barstte het los, gingen de grenzen dicht en waren we ineens van elkaar gescheiden.