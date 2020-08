Voormalig K3-ster Kristel openhartig over jeugd vol armoede en verdriet

Jarenlang was ze samen met K3-genoten Kathleen en Karen (en later ook Josje) het idool van talloze kinderen. Maar de jeugd van Kristel (44) was allesbehalve onbezorgd, laat ze in een openhartig interview weten.

Na de scheiding van haar ouders en de dood van haar beide zussen ging het thuis helemaal mis.

Ongekend veel verdriet

De voormalig K3-ster groeide op in het café van haar ouders in een dorpje tussen Gent en Antwerpen. De zangeres had een vrij onbezorgde jeugd, tot haar ouders uit elkaar gingen. In de drie jaar daarna stierven ook haar twee zussen. Haar oudste zus Isabelle kwam op 21-jarige leeftijd om bij een verkeersongeluk. Haar jongere zus Véronique stierf op haar elfde thuis aan koolmonoxidevergiftiging.