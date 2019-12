Kristel Verbeke vertelt openhartig over huwelijk en tijd in K3

Kristel Verbeke (43) en haar Gene Thomas (47) zijn inmiddels 16 jaar getrouwd en vormen een standvastig showbizzkoppel in België. Toch kostte het de twee behoorlijk wat moeite om bij elkaar te komen.

“Ik durfde mijn nummer niet geven en hij durfde het niet vragen”, vertelt ze aan de Belgische Qmusic. “We waren heel verlegen.” Pas tijdens een reis naar Venezuala sloeg de vonk over. Daar was Gene met zijn band X-Session en zong hij een akoestisch nummer.

Advertentie

Eerste kus

“Dat raakte mij echt keihard”, vertelt Kristel over het lied. “Daarna zijn we beginnen praten. Mijn vader was toen heel ziek en zijn vader is overleden aan dezelfde ziekte, namelijk kanker. Wij konden het daar goed over hebben. Ik was verliefd, maar het heeft wel nog even geduurd voor de eerste kus er kwam en voor we een koppel werden. Ik durfde mijn nummer niet geven en hij durfde het niet vragen.”

Lastig telefoongesprek

Uiteindelijk gaf een vaste danser uit de band van Gene een duwtje in de rug. Hij kwam Kristel tegen achter de schermen van ‘Hitkracht’ en vroeg haar telefoonnummer. “Het is voor Gene. Het is altijd maar Kristel hier en Kristel daar”, legde hij uit. Uiteindelijk verzamelde Gene de moed om Kristel op te bellen. “Maar ik durfde niet op te nemen”, blikt Kristel lachend terug op haar 25-jarige zelve.

Weinig vrijheid

Ook doet Kristel een boekje open bij de zender over haar tijd met K3. “Je wordt geleefd. Dat is altijd wel met een beetje inspraak, maar uiteindelijk beslist Studio 100 welke richting K3 uitgaat. Dat vond ik soms wel lastig, omdat je de vrijheid niet hebt om je eigen agenda in te vullen”, vertelt ze. “Je moet soms op je strepen staan. Ik heb twee kinderen. Ik moet af en toe echt wel eens tijd kunnen maken voor mijn gezin. Als je 20 bent, heb je andere prioriteiten. Wanneer je mama bent, verandert alles wel.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kristel Verbeke (@kristelverbeke) op 25 Dec 2018 om 8:49 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kristel Verbeke (@kristelverbeke) op 21 Sep 2019 om 2:19 (PDT)

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Q-Music. Beeld: ANP