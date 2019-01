Waarom er veel kritiek is op de '10 year challenge' van Wendy van Dijk

Je kunt bijna niet meer om de ’10 year challenge’ heen. Iedere bekende Nederlander doet er wel aan mee. Ook Wendy postte een foto van tien jaar geleden, maar deze foto wordt haar niet in dank afgenomen.

De presentatrice wordt namelijk bedolven onder kritiek. Ze noemen haar zelfs een racist.

Advertentie

Grapje

De challenge houdt in dat je twee foto’s op social media plaatst: een van nu en een van tien jaar geleden. Zo kun je laten zien hoeveel je in tien jaar bent veranderd. Sommige nemen dit heel serieus en anderen maken er een grapje van. Wendy van Dijk koos voor het laatste.

Dushi

Tien jaar geleden presenteerde zij het programma Ushi & Dushi. Daarin hield Wendy verschillende BN’ers voor de gek door zich voor te doen als de populaire Ushi of als haar nieuwe typetje Lucretia (Dushi), een getinte presentatrice van TelCuraçao. Het leek Wendy daarom wel grappig om een foto van een van haar typetjes te delen, want in 2009 speelde ze af toe Dushi. Wendy was zich van geen kwaad bewust.

Racist

Maar deze foto is bij veel van haar volgers in het verkeerde keelgat geschoten. Sommigen zien de lol er wel van in, maar de rest vindt het echt niet kunnen. De presentatrice wordt zelfs uitgemaakt voor racist. “Tien jaar geleden was dit al belachelijk, maar deze post vind ik misschien nog wel erger” en “Dit was zwaar racistisch. En kennelijk ben je dus in die tien jaar nog steeds niet in gaan zien dat dit absoluut niet kan”, klinkt het onder de foto.

Dit bericht bekijken op Instagram 10 jaar geleden…heette ik Dushi oftewel Lucretia! Een bericht gedeeld door Wendy van Dijk (@wendyvandijk3) op 16 Jan 2019 om 6:35 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP