Veel kritiek op déze 'blote' outfit van Meghan Markle

Hoewel zijn broer William net voor de derde keer vader is geworden, is prins Harry met zijn verloofde Meghan Markle gewoon ‘zaken aan het doen’.

Het koppel was in Londen bij een herdenkingsdienst van Stephen Lawrence, een 18-jarige donkere man die 25 jaar geleden werd vermoord tijdens racistische bewegingen.

Niet erg bedekt

Toch heeft de hele wereld het nu vooral over de outfit van Meghan. Die zou namelijk compleet ‘ongepast’ zijn. Het gaat om een mouwloze, zwarte jurk van Hugo Boss. Velen vinden de wat blote jurk niet passen bij een herdenkingsdienst in een kerk. Zo reageert iemand op Twitter: “Is een jasje aantrekken teveel gevraagd op zo’n moment?” Anderen hebben het juist over het glittertje in het motief van de jurk, die niet hoort bij een herdenking. Het zou veel te ‘feestelijk’ en te ‘uitdagend’ zijn.

Er is ook commentaar op het kapsel van de Amerikaanse. Velen vinden dat losse en nonchalante ook niet passen bij zo’n droevig evenement als dit.





Bron: HLN. Beeld: ANP