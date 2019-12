Kritiek van kijkers op eerste aflevering ‘Doorbakken’

Voor wie niet genoeg kan krijgen van Heel Holland Bakt is er Doorbakken, gepresenteerd door Irene Moors vanuit een kerstig Spoorwegmuseum. In de eerste aflevering blikt ze terug op de afgelopen Heel Holland Bakt-aflevering met als thema Kerst.

De reden dat Smaakt naar meer niet meer te zien is, komt door de mediawet. Programma’s bij de publieke omroep moeten meer verdieping krijgen en mogen minder puur amusement zijn. Daarmee kwam Doorbakken voortaan op de buis. Maar dat is niet de enige verandering. We zien namelijk in plaats van André van Duin, nu Irene Moors presenteren. André kon vanwege zijn drukke schema niet meer presenteren.

In de aflevering

In Irene’s eerste aflevering waren Remco Veldhuis, Francis van Broekhuizen en Peter Remmelzwaal te gast. Remco en Francis moesten daarbij de technische opdracht van deze week uitvoeren: het in elkaar vouwen van een broodster. Robèrt ging langs bij de eerste afvaller van dit seizoen en gaven ze een mini-bakmasterclass. En Janny en Robèrt besloten wat over de geschiedenis en tradities van verschillende baksels te vertellen.

Op Eerste Kerstdag gaan we #Doorbakken! In het @Spoorwegmuseum blikt Irene Moors samen met Remco Veldhuis, Francis van Broekhuizen en patissier Peter Remmelzwaal terug op @HeelHollandBakt. 🚂 👉 Vanavond om 21.45 uur op @NPO1. #HHB pic.twitter.com/H5GzPs9sE3 — Heel Holland Bakt (@heelhollandbakt) December 25, 2019

Kijkers en reacties

Het debuut van Irene Moors bij MAX is goed bekeken: ze wist bijna 800.000 kijkers voor zich te winnen. Maar erg positief waren de kijkers niet op Twitter: ‘Als fan van Heel Holland Bakt en Smaakt naar meer vind ik Doorbakken echt niet leuk en stuk minder. Ik mis de baksels en André van Duin’, klinkt het. ‘Ik mis de taarten van kijkers, het taartje dat speciaal wordt gemaakt voor de afvaller …. en ik mis André’, schrijft een ander.

Als fan van @heelhollandbakten @smaaktnaarmeer vind ik #doorbakken echt niet leuk en stuk minder. Ik mis de baksels en André van Duin. — Yvonne Plasmeijer (@YvonnePlasmeije) December 25, 2019

“Wát een leuk programma” zegt Irene Moors……..

Ik ben er niet zo van overtuigd!#doorbakken — Marja Crotty-v Hoorn (@crottvh) December 25, 2019

Onderwerp van gesprek

Ook vinden kijkers dat Doorbakken te weinig over Heel Holland Bakt gaat. Mensen die later inschakelden schrijven de eerste tijd niet door te hebben gehad dat het over het populaire bakprogramma ging.

#Doorbakken gaat over van alles maar niet over #heelhollandbakt . Wat een geneuzel — Helga Hoogsteder (@HHbresse) December 25, 2019

Ik zit al bijna 10 minuten naar #doorbakken te kijken en het is nog niet 1x over #hhb gegaan. Hoe dan?? — Andrea (@andrearoks) December 25, 2019

#Doorbakken

Sommigen schrijven het niet meer te gaan kijken, anderen willen het zeker nog een kans geven. Wat vond jij? Als je de opvolging van het bakprogramma Heel Holland Bakt nog niet hebt gezien, dan kun je dat online doen.

Ik vind Irene Moors een enorm leuk mens, maar #doorbakken was wel een beetje saai zonder taarten uit het publiek en gezellige gasten aan tafel. Hoewel… Francis is wel echt een leukerd! 😊

Nou ja, volgende week dus Richard Groenendijk, dus ik kijk wel weer. — Ella (@RavenRune) December 25, 2019

Bron: Twitter. Beeld: MAX