Veel kritiek op Ellie Lust na bezoek aan dít land in 'Ellie op patrouille'

De uitzending van Ellie op patrouille die dinsdagavond werd uitgezonden, heeft voor de nodige ophef gezorgd. In deze aflevering ging ze op patrouille op de Filipijnen, wat best een twijfelachtige reputatie heeft op het gebied van mensenrechten.

De woordvoerder van Amnesty International heeft in een interview met het AD gezegd dat het programma op deze manier reclame maakt voor de misdaden in het land. Ellie liep een paar dagen mee met de politie die daar zeer omstreden is doordat regelmatig de rechten van de mens worden geschonden. In het programma meldden ze daar niks over en de woordvoerder vindt dat het daarmee goedgepraat wordt.

Kritiekloos

Ellie snapt zelf niet zo goed waar deze ophef vandaan komt. Ze vindt dat ze niet kritiekloos is geweest en stemt ermee in dat de omstandigheden inderdaad alles behalve goed zijn. Maar daar is lang niet iedereen het mee eens:

Ik zie Ellie Lust net handhavend optreden tegen de burgers van Manilla (om propjes op straat op te ruimen) in gezelschap en in outfit van de lokale politie die bekend staat als een van de doodseskaders van Duterte. En ze ziet zelf niet in hoe absurd dat is. #ellieoppatrouille — Christian Flokstra (@ChrisFloks) February 11, 2020

Van alle landen in de wereld waar #ellielust mee kan lopen met de politie, kiest ze de Filipijnen uit. Het land dat lijdt onder het wrede bewind van president Duterte. Daar moet je toch geen deel van uit willen maken, al is het maar voor een paar dagen. 🙄 #ellieoppatrouille https://t.co/8GH3EwUoV6 — Mirjam Peters (@MPeters50) February 11, 2020

Kennelijk is niemand op enig moment in het maakproces op een ethische grens gestuit en heeft toen gedacht: dit ding heb ik nog nooit van dichtbij gezien. Over ‘Ellie op Patrouille’ in de sloppenwijken van Manilla.https://t.co/mt2Q4XHl4P — Frank Heinen (@FHeinen) February 12, 2020

Iedereen weet zo ongeveer dat #Duerte een aantal moordcommando’s heeft en iedere drugsgebruiker gewoon laat afknallen. Maar niet #ellieoppatrouille — Kijk op de Wereld (@OpWereld) February 11, 2020

Filipijnse politie onderzoekt zelf eigen vuurwapengeweld. Geen woord over Duterte’, maar mevrouw Lust heeft wel ‘twijfels’ over mensenrechten daar. Veel journalistieker moet het niet worden hoor. #Ellieoppatrouille — Ton Bennink (@TonBennink) February 11, 2020

Bron: RTLNieuws. Beeld: AVRO-TROS, Twitter