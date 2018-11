Kijkers snappen één belangrijk ding echt niet in Rijdende Rechter

Gisterenavond klopte de 72-jarige Trees Broere aan bij Rijdende Rechter John Reid. Zij kocht ooit via een kortingswebsite zogenaamde vetbevriezingsbehandelingen bij het bedrijf Perfect You. Maar daar heeft ze nu een klacht over.

Ze neemt verschillende behandelingen af en is heel tevreden, tót de laatste vijf keer. Daarbij kreeg ze een nieuwe dame die haar ging behandelen. Mevrouw Broere vond de dame ongeïnteresseerd en deed volgens haar haar werk niet goed. Ze stapte dan ook op eigenaar Paul Leurink af om een klacht in te dienen.

De eisen

Toen meneer Leurink de klacht in behandeling nam en eens goed in het systeem keek, zag hij dat mevrouw Broere maar liefst elf behandelingen niet betaald had. Hij eiste dan ook dat ze die behandelingen alsnog zou betalen ter waarde van 700 euro.

En dat terwijl mevrouw Broere juist de laatste vijf behandelingen terugbetaald wil krijgen. Twee verschillende verhalen, maar wie heeft gelijk?

Vetbevriezing

Tijdens de uitzending laat meneer Leurink zien hoe ze te werk gaan. Hij laat zien hoe een behandeling eruit ziet en vertelt de werking hiervan. Ook Trees vertelt hoe de behandelingen verliepen.

En daar leek Twitter gisteravond niet over uitgepraat te raken. “Dat lijkt mij net zo waarschijnlijk als morgen de lucht groen is”, zegt Daan. “Ik vind het eigenlijk een beetje vreemd”, zegt een ander. “Waarom zou je dat überhaupt willen!?”, merkt Rianne nog op.

Afvallen door vet bevriezen lijkt mij net zo waarschijnlijk als morgen de lucht groen is.#RijdendeRechter — Daan🍌 (@Daankromhout) 6 november 2018

Ik vind dat hele vet vacuüm trekken om het vervolgens te bevriezen waardoor het verdwijnt eigenlijk een beetje vreemd. Waarom zou je dat überhaupt willen!? 😂 #RijdendeRechter — Rianne (@giraffineerd) 6 november 2018

Een vetbevriezer … ooit gehoord van een vetbevriezer? .. er is zelfs een vetbevriezingsdeskundige .. wow .. #rijdenderechter — Rob Timmerman (@rwvtimmerman) 6 november 2018

De kijkers lijken duidelijk niet uitgepraat over deze techniek van vet verliezen. Ondertussen gaat meester Reid verder met de zaak, want wie heeft hier nu eigenlijk gelijk? Na het doorspitten van de administratie van Trees, kan hij geen enkel bewijs vinden dat ze betaald heeft voor de behandelingen. Daarnaast meent Reid dat de mevrouw te laat heeft geklaagd over de verkeerd uitgevoerde behandelingen.

Maar ook blijkt meneer Leurink zijn zaakjes ook niet op orde te hebben. Volgens Reid is het uit zijn summiere administratie niet af te leiden welke behandelingen er wel en welke er niet zijn betaald. Hij wijst dan ook de eis van meneer Leurink af.

Benieuwd wat ze van zijn uitspraak vinden? Je kunt de aflevering hier terugkijken.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: NPO