Er is nu al kritiek op het tweede seizoen van 'De Luizenmoeder'

Het tweede seizoen van De Luizenmoeder moet nog op tv komen, maar er is nu al kritiek op. Voorstukjes van de serie zouden ‘pijnlijk, onnodig en kwetsend’ zijn.

Dat schrijft de Bond tegen vloeken in een open brief aan AVROTROS, die het groftaalgebruik in de serie een halt wil toeroepen.

Advertentie

Jezus

Volgens de bond wordt in het nieuwe seizoen meerdere keren de naam van Jezus ‘op een vernederende en respectloze toon genoemd’. “Dit wordt door een groot aantal mensen als pijnlijk, onnodig en kwetsend ervaren”, schrijft de bond. “Veel christenen zien Jezus als hun redder, bevrijder, hun levensdoel en hun God. U hoeft niet christelijk te zijn om dit te kunnen begrijpen en hiervoor respect en eerbied te kunnen tonen.”

Mooi taalgebruik

De bond pleit voor ‘mooi taalgebruik’. “In plaats van juist het grove taalgebruik te bevorderen. Niet een ander pijn doen, maar respect voor elkaar hebben. (…) Het zou fantastisch zijn als de serie mee bouwt aan een respectvol Nederland.’’

Maar wél een leuke serie

Verder wordt duidelijk gemaakt dat leden van de bond ondanks het gescheld best fan zijn van De Luizenmoeder: “Het concept is goed en het is een leuke, hilarische serie.”

Hele scène zien

AVROTROS heeft inmiddels op de brief gereageerd. Helaas voor de bond kan er niks meer aan het tweede seizoen veranderd worden, aangezien die allang is opgenomen en zondag al op tv komt. Ook denken de makers dat de critici heel anders over het fragment zullen denken als ze de hele scène zien. Kijken dus, zondag om 20.25 uur op NPO 3. En ach, kijkers van De Luizenmoeder weten als geen ander dat alles in de serie met een dikke knipoog bedoeld wordt, toch? Zeker als juf Ank er een dramatisch ‘Meine Güte!’ uitgooit.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: ANP. Beeld: AVROTROS