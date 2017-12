Dit is waarom er veel kritiek is op het eerste nummer van oud-K3'er Karen

Na jarenlang deel te zijn geweest van het meidentrio K3 besloot Karen Damen dat het tijd is voor een solocarrière.

Zo bracht ze deze week haar eerste eigen nummer uit, dat ‘Een ander spoor heet’. Maar ze krijgt veel commentaar op haar liedje, en dat heeft alles te maken met de foto die ze bij haar nummer plaatst.

Beetje ‘gevaarlijk’

De zangeres poseert namelijk op een spoorwegovergang. Veel Twitteraars vinden dat ze zo een compleet verkeerd beeld afgeeft en dat ze iets doet wat niet mag. “Op het spoor lopen is dom en verboden”, zo zegt iemand.

De Facebookpagina van ‘stationschef NMBS’ gaat nog een stapje verder: “Hoor ik daar het nieuwe nummer van Karen Damen of het geluid van een naderende trein die ondanks een noodrem niet tijdig kan stoppen en me dood rijdt?”

Karen heeft via social media gereageerd op alle ophef. Zo schrijft ze: “Even voor alle duidelijkheid: Deze foto is genomen op een verlaten spoor dat niet meer in gebruik is. Spoorlopen is levensgevaarlijk en wettelijk verboden. Alsjeblief, wees verstandig”.

“Je leven is een omweg waard” Even voor alle duidelijkheid: Deze foto is genomen op een verlaten spoor dat niet meer in gebruik is. Spoorlopen is levensgevaarlijk en wettelijk verboden. Alsjeblief, wees verstandig. #loopnooitopdesporen @infrabel Een bericht gedeeld door Karen Damen (@karendamen) op 8 Dec 2017 om 4:24 PST

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP