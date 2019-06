Kritiek op foto van Xess: 'Weten jullie zeker dat het een jongen is?'

Yolanthe Cabau is een tijd inactief geweest op social media, maar plaatst nu weer foto’s van haar zoontje Xess Xava. Helaas krijgt ze veel kritiek over zich heen.

De presentatrice krijgt een boel voor haar kiezen. Ze wordt na het plaatsen van een gezellige foto van zichzelf met haar zoon overspoeld met negatieve reacties.

Zo schrijft iemand onder de foto: ‘Sorry hoor! Maar weten jullie zeker dat een jongen is? Als ik deze foto aan 100 voorbijgangers laat zien, weet ik zeker dat ze alle 100 zeggen dat dit een meisje is.’ Hier komen weer meer reacties op en deze reactie krijgt tientallen likes. Een ander reageert met de tekst: ‘Trotse moeder met haar dochter’.

Yolanthe reageert niet op de ophef en verwijdert de reacties vooralsnog niet. Op de foto draagt een blije Xess een outfit die zijn moeder in samenwerking met Hema heeft ontworpen, van het merk Bananas and Bananas. Het jongetje straalt – het is soms maar goed dat kleine kinderen nog niet kunnen lezen.

