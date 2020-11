Kijkers uiten stevige kritiek op Henk Krol in ‘Beau’

Het is momenteel alles behalve saai in de Nederlandse politiek en natuurlijk wordt daar in de de talkshows uitgebreid aandacht aan besteed. Nadat bij Beau donderdagavond de Forum voor Democratie-soap was besproken, was het de beurt aan Henk Krol. De politicus zat aan tafel om zijn nieuwe partij te presenteren, maar of het een succes wordt…

Henk Krol stapte dit jaar uit zijn partij 50Plus. Hij richtte vervolgens de Partij voor de Toekomst op, maar ook aan deze partij kwam razendsnel een einde. Nu heeft Krol de Lijst Henk Krol opgericht, maar de kijkers van Beau kunnen hem niet meer serieus nemen.

Parodie

Niet alleen de kijkers waren kritisch, ook Beau en zijn tafelgasten. Ze waren benieuwd of deze partij wel lang leven is beschoren en tafelgast Youp van ’t Hek vroeg nog hoe het zit met de stroopwafeldiscussie, refererend naar de eerdere discussie rondom Krols declaraties. De politicus schoot flink in de verdediging, maar kon niet rekenen op steun van de kijkers. Zo schrijft iemand op Twitter: “Het is pijnlijk, beschamend en een schande voor de parlementaire democratie.” Een ander laat weten: “Hij wordt een beetje een parodie van zichzelf.”

Henk Krol….hij wordt een beetje een parodie van zichzelf. #Beau #LijstHenkKrol — Simone 🖤 (@Simone_deBoer) November 26, 2020

Niemand zit op de foute clown #HenkKrol te wachten, alleen Henk denkt dat hij een bijdrage heeft geleverd en nog steeds gaat leveren. Kunnen mensen in zijn omgeving hem wijzen op de grootheidswaan. Het is pijnlijk, beschamend en een schande voor de parlementaire democratie#Beau — Bernd Timmerman Ⓥ🌱 (@BerndTimmerman) November 26, 2020

Misschien moeten we Diederik Gommers vragen om Henk Krol te redden van de ondergang bij #BEAU, dat lukte m bij Famke Louise ook — Marjolein Althuisius (@Althuisius) November 26, 2020

Ik heb eigenlijk mijn zakken wel vol van al die minuscule splinterpartijtjes.Ze maken allemaal ruzie en een behoorlijk doel hebben ze niet. Forum hetze loopt en #henkkrol ouwehoert bij #BEAU aan tafel alweer over een nieuw partijtje na ook weer een ruzie.#kreun #sukkels #BeauRTL — Colette van der Wal (@colette62w) November 26, 2020

Libelle mocht Henk Krol een paar jaar geleden interviewen:

