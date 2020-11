Kijkers geven felle kritiek op het optreden van André Hazes in ‘Beau’

André Hazes was dinsdagavond te gast bij Beau om te praten over zijn nieuwe album Thuis. Aan het einde van de aflevering gaf de volkszanger nog een optreden, maar kijkers thuis gaven daar felle kritiek op.

Op Twitter lieten kijkers massaal weten dat ze vonden dat André het nummer Thuis niet zuiver zong. Zo valt er te lezen: “Zo. De Nederlandse artiesten missen wat meters. Gordon bij #op1 was niet om aan te horen. Dreetje Hazes zit er ook nog niet lekker in bij.” Een ander vraagt zich af wat er mis is met het geluid. Daarbij schrijft ze: “Ben normaal gesproken geen fan van André maar zó slecht is hij echt niet.”

Spannend

Ach, we hebben er allemaal weleens een mindere dag tussen zitten toch? In de aflevering vertelt André al aan Beau dat hij het soms spannend kan vinden als hij moet optreden. Ook gaf hij van tevoren aan dat het moeilijk vindt om het nummer Thuis te zingen dat op zijn nieuwe album gaat, omdat het confronterend voor hem is. Gelukkig waren er ook genoeg positieve reacties.

