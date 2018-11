Waarom er veel kritiek is op de Zweedse prinses Madeleine

De Zweedse prinses Madeleine was al niet de favoriete prinses van de Zweden, maar nu hebben veel Zweden helemaal geen goed woordje meer voor haar over. De prinses krijgt de afgelopen tijd flink wat kritiek.

De prinses woont namelijk niet meer in Zweden, maar is met haar gezin naar Florida verhuisd. Dat vind de Zweedse koninklijke familie al opmerkelijk, maar ook veel inwoners van Zweden zijn een beetje klaar met de prinses.

Donaties

De prinses heeft namelijk ook al enige tijd in Londen gewoond en daarvoor in New York, maar het leek er even op dat de familie terug zou keren naar Zweden. Ze lieten een appartement in Stockholm renoveren en zochten een kinderopvang voor hun oudste dochter Leonore. Daar zijn ze uiteindelijk niet ingetrokken, want eind vorige maand werd bekend dat het gezin nu in Florida woont. En dat viel niet helemaal lekker bij zowel de familie als de inwoners van Zweden. Het gezin krijgt namelijk nog flink wat donaties van de koninklijke familie terwijl ze helemaal niet meer in Zweden woont.

Normaal leven

Haar moeder koningin Silvia en haar zus prinses Victoria keuren de verhuizing daarnaast ook af omdat het al de vierde woonplaats is van de 4-jarige Leonore. Juist de kritieken zijn voor Madeleine de reden om weer naar Amerika te verhuizen. Daar kan ze een normaal leven leiden zonder pers en commentaar van haar familie. Toch is de kans groot dat ze over een aantal jaar weer terugkeert naar Zweden omdat haar dochter dan naar school moet volgens de leerplicht in Zweden.

Bron: HLN.be. Beeld: Getty