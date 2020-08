Veel kritiek op presentator Tim Hofman na ‘Op1’ interview

Maandagavond presenteerde Tim Hofman voor de tweede keer de talkshow Op1. Hij nam het stokje over van presentatrice Sophie Hilbrand. Helaas zijn de reacties op het optreden van Tim niet mild.

Kijkers vinden zijn manier van interviewen drammerig en zelfs agressief. De meeste kritiek werd gegeven op het gesprek dat Tim had met arts-microbioloog Jan Kluytmans.

Interview

Het gesprek met Jan Kluytmans ging over het coronavirus en of de scholen in september wel open kunnen. “U bent hier de wetenschapper, scholen open of dicht?”, vroeg Tim Hofman op een, volgens de kijkers, drammerige manier. “Dat antwoord gaat u me niet ontlokken”, antwoordde de arts-microbioloog, die van mening is dat er goed naar gekeken moet worden of de scholen open kunnen, maar geen harde ‘ja’ of ‘nee’ wilde antwoorden. Toch bleef Tim doorgaan en eiste een antwoord.