Dankzij déze foto stroomt de kritiek op het 'nieuwe' uiterlijk van Sylvie Meis binnen

Op televisie waren er deze week recente beelden van presentatrice en ondernemer Sylvie Meis te zien. Maar kijkers zijn verbaasd.

Want ze ziet er volgens haar fans plotseling ontzettend anders uit.

De reacties stromen daarom ook binnen nadat er een screenshot van haar wordt gedeeld op social media. De vraag die velen stellen is: wat is er anders aan haar, en waarom heeft ze iets aan zichzelf veranderd? De kleur van haar haar lijkt sowieso ‘nieuw’ te zijn: nu is Sylvie heel erg asblond, terwijl ze altijd wat geler blond was.

Toch lijkt er meer aan de hand te zijn dan alleen haar kapsel. De reacties zijn allesbehalve mals. ‘Botox, veel teveel botox’, roept de een. Een ander zegt weer dat ze haar neus kleiner heeft laten maken. Ook laten veel mensen weten dat ze vinden dat ze nu wel erg op Yolanthe lijkt.

La Meis komt voorbij op @ShownieuwsSBS6. Er is iets anders. Maar wat? pic.twitter.com/D5aQGvUbno — Guido den Aantrekker (@GdenAantrekker) 20 juni 2018

Bron: Twitter. Beeld: Instagram