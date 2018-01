Reanna (18) overladen met kritiek: 7 maanden zwanger maar 'er is niets te zien'

Veel mensen vragen zich af of het niet ongezond is, wat de zwangere Reanna (18) laat zien. Ze is namelijk erg slank, terwijl ze al 7 maanden in verwachting is.

De jonge vrouw krijgt na het plaatsen van foto’s op social media veel kritiek over zich heen. “Je zou geen baby mogen hebben, want je weet niet eens hoe je jezelf moet voeden”, zo luidt één van de reacties op haar zwangerschapsfoto’s. Sommigen denken zelfs dat Reanna heeft verzonnen dat ze zwanger is.

Zelf reageert de Amerikaanse student zó op alle ophef: “Ik heb mijn babybuikje al vergeleken met andere zwangere vrouwen op Facebook en het is inderdaad niet zo groot. Maar ik vind mijn kleine buik mooi. Hij is mooi op zijn manier. Het is trouwens míjn buikje en mijn lijf, niet dat van iemand anders.”

Geen zorgen

Het gaat allemaal goed met haar kindje, zo laat ze weten. “Mijn baby groeit op de juiste manier, dat blijkt uit de metingen die tot nu toe al hebben plaatsgevonden. Net zoals de meeste andere baby’s. Ik probeer dan ook zo veel mogelijk mijn kalmte te bewaren en de kritiek niet al te serieus te nemen. Maar dat is niet altijd even makkelijk”.

Ze is nu 7 maanden zwanger en alleen als ze haar buik uitzet, dan zie je iets:

Bron: HLN. Beeld: Facebook